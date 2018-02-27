Главы МИД РФ и Франции обсудят перспективы развития двусторонних отношений

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан проведут во вторник переговоры, на которых обсудят перспективы двусторонних отношений, а также обменяются мнениями по ситуации в Сирии, на Украине и на Корейском полуострове.

Как отметили в МИД РФ, российско-французские отношения "характеризуются интенсивным диалогом на высшем и высоком уровне". "За прошедший год состоялось шесть личных встреч министров иностранных дел двух стран", - напомнили в дипведомстве.

"Из международных тем приоритетное внимание на переговорах будет уделено урегулированию сирийского кризиса, развитию ситуации на Украине, Ближнем Востоке, Корейском полуострове, взаимодействию России и Франции в ОБСЕ и Совете Европы, - подчеркнули на Смоленской площади. - Франция всегда была и остается важным партнером РФ. Наши страны - постоянные члены СБ ООН, и в этом качестве они несут особую ответственность за поддержание международной безопасности и стабильности".

"Несмотря на то, что наши позиции не всегда совпадают, совместные усилия двух государств способны существенно снизить напряженность как в европейских делах, так и в более глобальном плане, не говоря уже о многих региональных кризисах, в урегулирование которых так или иначе вовлечены Россия и Франция", - подчеркнули в МИД РФ.

Двусторонние перспективы

В ходе переговоров министры "затронут вопросы подготовки визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию в мае этого года, в рамках которого французский лидер планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве почетного гостя".

"Состоится обмен мнениями по состоянию и перспективам двусторонних торгово-экономических связей в свете договоренностей, достигнутых в декабре 2017 года в Москве на сессии российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК)", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, сказали в МИД РФ, "формируются рабочие органы форума "Трианонский диалог" - постоянной структуры двустороннего взаимодействия гражданских обществ, о создании которой президенты РФ и Франции договорились 29 мая 2017 года в Версале". Важным этапом в становлении нового механизма сотрудничества стал запуск "цифровой платформы" форума, о чем было объявлено 9 февраля 2018 года по итогам телефонного разговора Владимира Путина с Эмманюэлем Макроном.

"Планируется рассмотреть также вопросы развития российско-французского культурного сотрудничества, - сообщили в МИД РФ. - В конце 2017 года завершился перекрестный Год культурного туризма, который был богат на выставочные обмены. В настоящее время заканчивается подготовка нового масштабного проекта - Года русского и французского языков и литературы, проведение которого запланировано на 2018-2019 годы".