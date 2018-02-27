Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.02:
$ 55.92
€ 68.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы МИД РФ и Франции обсудят перспективы развития двусторонних отношений

Политика
27 февраля, 0:21 UTC+3 МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Кроме того, министры намерены обменяться мнениями по ситуации в Сирии, на Украине и на Корейском полуострове

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан проведут во вторник переговоры, на которых обсудят перспективы двусторонних отношений, а также обменяются мнениями по ситуации в Сирии, на Украине и на Корейском полуострове.

Смотрите также

Макрон принял приглашение посетить Россию во время ПМЭФ-2018

Макрон заявил о намерении содействовать политическому урегулированию в Сирии

Глава МИД Франции назвал конфликт в Сирии угрозой для всего региона

Как отметили в МИД РФ, российско-французские отношения "характеризуются интенсивным диалогом на высшем и высоком уровне". "За прошедший год состоялось шесть личных встреч министров иностранных дел двух стран", - напомнили в дипведомстве.

"Из международных тем приоритетное внимание на переговорах будет уделено урегулированию сирийского кризиса, развитию ситуации на Украине, Ближнем Востоке, Корейском полуострове, взаимодействию России и Франции в ОБСЕ и Совете Европы, - подчеркнули на Смоленской площади. - Франция всегда была и остается важным партнером РФ. Наши страны - постоянные члены СБ ООН, и в этом качестве они несут особую ответственность за поддержание международной безопасности и стабильности".

"Несмотря на то, что наши позиции не всегда совпадают, совместные усилия двух государств способны существенно снизить напряженность как в европейских делах, так и в более глобальном плане, не говоря уже о многих региональных кризисах, в урегулирование которых так или иначе вовлечены Россия и Франция", - подчеркнули в МИД РФ.

Двусторонние перспективы

В ходе переговоров министры "затронут вопросы подготовки визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию в мае этого года, в рамках которого французский лидер планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве почетного гостя".

"Состоится обмен мнениями по состоянию и перспективам двусторонних торгово-экономических связей в свете договоренностей, достигнутых в декабре 2017 года в Москве на сессии российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК)", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, сказали в МИД РФ, "формируются рабочие органы форума "Трианонский диалог" - постоянной структуры двустороннего взаимодействия гражданских обществ, о создании которой президенты РФ и Франции договорились 29 мая 2017 года в Версале". Важным этапом в становлении нового механизма сотрудничества стал запуск "цифровой платформы" форума, о чем было объявлено 9 февраля 2018 года по итогам телефонного разговора Владимира Путина с Эмманюэлем Макроном.

"Планируется рассмотреть также вопросы развития российско-французского культурного сотрудничества, - сообщили в МИД РФ. - В конце 2017 года завершился перекрестный Год культурного туризма, который был богат на выставочные обмены. В настоящее время заканчивается подготовка нового масштабного проекта - Года русского и французского языков и литературы, проведение которого запланировано на 2018-2019 годы".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Макрон, Эмманюэль Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Ситуация на Корейском полуострове
Страны
Сирия Россия Украина Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018
2
"Аэрофлот" увеличил нормы провоза ручной клади
3
На хрупких женских плечах: олимпийский триумф фигуристок Загитовой и Медведевой
4
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
5
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу российского керлингиста Крушельницкого
6
Управделами президента РФ опровергло причастность отряда "Россия" к "кокаиновому делу"
7
Reuters: инвесторы США хотят при помощи Вашингтона выкупить залог "Роснефти" в Citgo
Темы дня
Новости партнеров
Реклама