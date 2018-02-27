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ЦИК проведет в начале марта тренировки с участковыми комиссиями по всему миру

Политика
27 февраля, 21:20 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, февраля. /ТАСС

Отмечается, что финансирование выделено в полном объеме

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БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Центризбирком РФ проведет 2-5 марта тренировки с сотрудниками участковых избирательных комиссий (УИК) в России и за рубежом. Об этом сообщил во вторник в Берлине зампредседателя ЦИК Николай Булаев. В немецкой столице он принимал участие в совещании с представителями российских дипломатических и консульских загранучреждений из 40 стран, посвященном подготовке голосования на президентских выборах.

"Мы проведем 2-5 марта тренировки с участковыми избирательными комиссиями по всему миру, будем отрабатывать алгоритм взаимодействия. Завершена работа по формированию избиркомов. Поэтому работа идет по плану, нет срывов ни по одному из направлений", - сказал он. Булаев добавил, что финансирование выделено в полном объеме.

По словам Булаева, вопросов с организацией голосования за границей немного. К примеру, ЦИК не всегда знает о фактическом месте проживания потенциального избирателя. "В таких случаях нет возможности адресного обращения", - пояснил замглавы комиссии.

"Кроме того, есть случаи, когда в некоторых странах число участков не соответствует нашим желаниями. Такие государства мы можем назвать: это некоторые страны Прибалтики, это Украина. Конечно, для 60 тыс. избирателей два-три участка - это мало", - отметил зампредседателя ЦИК.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. По оценками МИД, на консульском учете за рубежом состоит около 1,9 млн граждан, из них 400 тыс. - в Германии. За пределами РФ открыто 393 избирательных участка.

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