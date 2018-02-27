Источник: Лавров планирует встретиться 28 февраля с де Мистурой и главой МИД Южной Кореи

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует встретиться 28 февраля в Женеве со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в российской делегации.

"На полях сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) запланированы 28 февраля встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии и главой МИД Южной Кореи", - сказал собеседник.

Как ожидается, глава МИД РФ в среду утром выступит на открывшейся очередной сессии СПЧ. Ранее постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил в интервью ТАСС, что министр в своем выступлении изложит видение того, как должен работать СПЧ.