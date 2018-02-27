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Посол РФ выразил в британском МИД неудовлетворение заявлениями Джонсона по Сирии

Политика
27 февраля, 21:51 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, февраля. /ТАСС

Речь идет о высказываниях министра об ответственности, которую Россия якобы несет за ситуацию в Сирии

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ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Посол России в Лондоне Александр Яковенко выразил неудовлетворение высказываниями министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона относительно ответственности, которую РФ якобы несет за ситуацию в Сирии.

Об этом дипломат сообщил российским журналистам после встречи в британском МИД с заместителем главы ведомства Аланом Данканом.

"Главное внимание было уделено ситуации в Сирии, выполнению резолюции [СБ ООН] 2401. Мы прямо сказали британской стороне, что совершенно не удовлетворены заявлениями, которые делаются министром иностранных дел [Борисом Джонсоном] в парламенте в плане возложения всей вины за гуманитарную ситуацию на Россию и другие страны", - сказал Яковенко.

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Джонсон, Борис
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