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На первые теледебаты пришли пять кандидатов в президенты РФ и два доверенных лица

Политика
27 февраля, 22:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Дебаты проходят в прямом эфире на канале ОТР и посвящены теме армии и укрепления обороноспособности страны

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МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Пять кандидатов на пост президента РФ и два доверенных лица принимают участие в первых телевизионных дебатах, стартовавших во вторник в рамках избирательной кампании.

Дебаты проходят в прямом эфире на канале ОТР и посвящены теме армии и укрепления обороноспособности страны.

В студии собрались кандидаты Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), выдвиженец КПРФ бизнесмен Павел Грудинин, Владимир Жириновский (ЛДПР), телеведущая Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), а также доверенное лицо бизнес- омбудсмена, лидера Партии роста Бориса Титова - Евгений Тарло, и Алексей Арбатов, представляющий кандидата о партии "Яблоко" Григория Явлинского. Штаб действующего президента РФ Владимира Путина, баллотирующегося в порядке самовыдвижения, ранее отказался от бесплатного эфира для агитации.

Участникам дебатов на ОТР предложено выступить со вступительным словом, ответить на вопросы по теме и обратиться к избирателям.

Кандидаты и их доверенные

По закону в дебатах на федеральных телеканалах кандидаты должны участвовать лично, доверенные лица могут заменить их в случае болезни или выполнения служебных обязанностей.

Серия дебатов стартовала в понедельник на "Радио России". Однако тогда из приглашенных кандидатов лично в них принял участие лишь Жириновский, а Грудинина, Собчак и Титова, которые должны были стать его оппонентами, заменили доверенные лица.

Этот факт вызвал недоумение у председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой. Она обратила внимание, что некоторые кандидаты "причитают, что не хватает времени на телевидении" и "забрасывают" ЦИК жалобами на телеканалы. При этом глава комиссии отметила, что "ЦИК не имеет права администрировать кандидатов".

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

С 17 февраля в избирательной кампании стартовал этап агитации в СМИ, который продлится до так называемого дня тишины 17 марта.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Памфилова, Элла Александровна Явлинский, Григорий Алексеевич Сурайкин, Максим Александрович Жириновский, Владимир Вольфович
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