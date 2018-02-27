Постпред РФ при ООН призвал не искать козлов отпущения в йеменском конфликте

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Международное сообщество должно добиваться запуска процесса мирного урегулирования конфликта в Йемене, а не заниматься поиском козлов отпущения. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

На встрече с докладом выступил специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Исмаил ульд Шейх Ахмед, покидающий свой пост в конце февраля. Свои оценки процессу урегулирования конфликта и гуманитарной ситуации в стране также дали представители стран - членов Совбеза, включая Великобританию и США. Последние сосредоточились на критике Ирана, который, по их мнению, дестабилизирует ситуацию в Йемене и во всем регионе. Днем ранее две страны безуспешно попытались провести в СБ ООН несогласованную резолюцию, обвинявшую Тегеран в незаконных поставках оружия йеменским мятежникам.

Взяв слово, постпред РФ констатировал, что "запустить результативный процесс к настоящему времени так и не удалось", и ситуация в Йемене, "в первую очередь, с гуманитарной точки зрения, приняла катастрофический характер". "Йеменский конфликт исключительно сложный и комплексный. Необходимо искать пути запуска мирного процесса без предварительных условий, а не заниматься поиском козлов отпущения, подстраивая искомый результат под геополитические планы", - указал Небензя.

Он отметил усилия по улучшению ситуации в Йемене, предпринимаемые ООН и отдельными странами, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, однако подчеркнул, что "одно лишь гуманитарное содействие не может принести жизнеспособных долгосрочных решений". "Необходимо срочно переводить текущую ситуацию в русло политического диалога. В таких критических условиях важно, чтобы у ООН был ясный план дальнейших действий", - заявил дипломат.

По его словам, очень многое будет зависеть от нового специального посланника по Йемену Мартина Гриффитса. "Рассчитываем, что он в консультациях со всеми участниками конфликта выработает и представит к следующему докладу Совету свою программу действий", - сказал Небензя.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за первые 800 дней бомбежек в стране были убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи, 7 млн угрожает голод.