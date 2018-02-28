Путин выступит на заседании коллегии МВД и поставит полиции задачи на 2018 год

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России. "Будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел России за 2017 год, а также определены основные направления работы на 2018 год", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер традиционно выступает на заседаниях коллегии МВД России, подводя итоги работы и обозначая основные задачи, на решении которых нужно сосредоточиться органам внутренних дел. В 2017 году глава государства раскритиковал ситуацию с раскрываемостью преступлений, отметив, что она по-прежнему находится на уровне около 50%. "Имеющийся у министерства потенциал используется далеко не полно", - отметил он.

Глава государства потребовал от полиции "жестко и абсолютно бескомпромиссно" бороться с терроризмом и экстремизмом. "На улицах городов и поселков, в своих домах люди должны чувствовать себя спокойно, в безопасности и быть уверенными, что в случае необходимости полиция незамедлительно придет им на помощь", - добавил он.

Еще одним важным направлением работы полиции президент назвал борьбу с нелегальной миграцией. "Каналы нелегальной миграции, любые факты нарушения миграционного законодательства должны решительно пресекаться", - потребовал он.

На заседании коллегии 2017 года Путин обратил внимание на то, что МВД нужно ужесточить требования к претендентам на руководящие должности в министерстве. Он напомнил, что в 2016 году по подозрению в серьезных преступлениях был задержан целый ряд высокопоставленных должностных лиц МВД России. "Эти факты стали серьезным ударом по общественному авторитету органов внутренних дел, бросили тень на всех, кто честно и профессионально исполняет свой долг", - констатировал глава государства.