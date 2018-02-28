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Путин впервые встретится с новым канцлером Австрии

Политика
28 февраля, 0:09 UTC+3 МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

В ходе переговоров будут обсуждаться двусторонние отношения, отношения России и ЕС, а также ситуация в Сирии и на Украине

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду в Москве проведет переговоры с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Это будет первая встреча лидеров: 31-летний Курц занял пост канцлера после досрочных парламентских выборов в конце прошлого года. В РФ он приехал с рабочим визитом.

Темы первой беседы

Как лаконично сообщила пресс-служба Кремля, "запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений, в частности в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах". Также "состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам". Ранее австрийская сторона уточняла, что Путин и Курц обсудят "отношения двух стран, отношения России и ЕС, Украину и Сирию".

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"Россия - важный партнер и сосед ЕС, и нам надо оставаться в диалоге с Россией. Мира можно добиться только с РФ, а не против нее. Нам надо покончить с блоковым мышлением и переосмыслить тенденцию наших современных отношений с Россией", - отметили в ведомстве федерального канцлера и добавили, что Курц подтвердит на встрече европейскую позицию о необходимости сохранения санкций в отношении РФ до полного выполнения минских договоренностей.

Ранее сам Курц говорил о целесообразности постепенной отмены антироссийских санкций при прогрессе в минском процессе. По его словам, "в долгосрочной перспективе мир в Европе может быть только с Россией" в качестве партнера, а не в качестве оппонента. Однако, подчеркивал он, это не должно означать, что ЕС может "закрывать глаза на нарушение международного права".

Вопросы энергетики и экономики

Новый канцлер Австрии заявлял о том, что Вена позитивно относится к реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2", но прислушивается и к разным мнениям своих партнеров в ЕС на этот счет. "Мы позитивно рассматриваем этот проект, что не означает, что мы не учитываем интересов и сомнений некоторых партнеров по Европейскому союзу", - отмечал Курц. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии.

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При этом Австрия выступает против развития атомной энергетики в целом и против строительства с помощью России новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии в частности. 22 февраля правительство Австрии подало иск в Европейский суд общей юрисдикции против решения Европейской комиссии одобрить выделение субсидий Венгрии на сооружение новых блоков АЭС "Пакш". РФ и Венгрия договорились о строительстве новых энергоблоков на АЭС "Пакш" в январе 2014 года.

Австрийские предприниматели, похоже, настроены на развитие экономических отношений с РФ. Так, делегации Австрии и Германии будут почетными гостями на Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет в Крыму 19-21 апреля. По данным организаторов форума, главной темой обсуждения во время визита австрийских и германских бизнесменов, политиков, общественных деятелей из в ходе визита станут снятие санкций и восстановление отношений России с Германией и Австрией.

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Персоны
Курц, Себастьян Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Санкции в отношении России
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