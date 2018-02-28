СФ обсудит украинский закон о Донбассе и подготовку доклада о защите суверенитета

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду заслушает выступление главы временной комиссии по защите госсуверенитета Андрея Климова о подготовке ежегодного доклада о вмешательстве в дела России и обсудит проект заявления палаты в связи со вступлением в силу на Украине закона о реинтеграции Донбасса.

Кроме того, сенаторы обсудят законы о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 мая, о контактной притравке охотничьих собак, а в рамках "правительственного часа" перед ними выступит министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Как сообщил накануне ТАСС глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, сенаторы предложат парламентам государств-членов ОБСЕ и международным парламентским организациям - Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и Европейскому парламенту (ЕП) - однозначно оценить украинский закон как подрывающий минские соглашения, а также потребовать от Киева их неукоснительного соблюдения и прекращения проведения политики, угрожающей европейской безопасности и стабильности.

Также на заседании планирует выступить глава временной комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов. "Я намерен выступить и рассказать о ходе подготовки первого ежегодного доклада о вмешательстве в суверенные дела России извне", - сказал сенатор ТАСС.

Как пояснил агентству накануне пленарного заседания источник в комиссии СФ, сам доклад уже готов, но требуются определенные уточнения, поэтому документ будет обнародован только "через несколько дней". При этом собеседник агентства затруднился озвучить точную дату, когда это произойдет.

Кроме того, по его словам, задержка с публикацией связана еще и с тем, что комитеты-кураторы (комитеты СФ по международным делам и по конституционному законодательству и госстроительству) должны ознакомиться с текстом документа до того, как он появится в СМИ и в открытом доступе.

Важные законы

На заседании в среду парламентарии намерены обсудить президентский закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года, как это предусматривалось ранее. Согласно закону, он будет равен 11 тыс. 163 рублям.

Также будет рассмотрен закон о контактной притравке охотничьих собак. В соответствии с документом устанавливается, что "в случае использования животных для подготовки и дрессировки собак охотничьих пород в условиях искусственного ограничения свободы движения таких животных, площади их самостоятельного передвижения либо их защитных функций используются ограждающие конструкции между собаками охотничьих пород и животными, не допускающие жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти".

Согласно закону, подготовка и дрессировка будет допускаться только в отношении собак охотничьих пород, только в закрепленных охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда.

Кроме того, на заседании в рамках "правительственного часа" министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров расскажет о развитии сферы связи и информационных технологий в условиях формирования цифровой экономики, а в рубрике "время эксперта" выступит президент Российской академии наук Александр Сергеев.