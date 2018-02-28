Лавров примет участие в сессии Совета ООН по правам человека и Конференции по разоружению

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в среду в Женеве в рамках сегмента высокого уровня 37-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и на Конференции по разоружению (КР). Кроме того, глава МИД РФ встретится с руководителями международных организаций и их подразделений в этом швейцарском городе.

РФ против политизации прав человека

МИД РФ исходит из того, что основополагающим принципом работы СПЧ должно быть сотрудничество государств, основанное на уважении их суверенного равенства.

"Основная ответственность за соблюдение прав человека лежит на государствах, а международные организации и институты играют вспомогательную роль, - подчеркнули в МИД РФ. - Последовательно выступаем в СПЧ против политизации прав человека и принудительного экспорта стандартов, характерных для одной группы государств, под видом общемировых".

Москва считает недопустимым использование правозащитной проблематики "для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и силовых сценариев, разрешения противоречий и споров, введения политических или экономических санкций".

По словам постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова, западные партнеры постоянно пытаются использовать СПЧ для достижения собственных политических целей, как правило неблаговидных. "Нам об этом известно, и, конечно, мы будем принимать контрмеры и действовать инициативно", - заявил он в интервью ТАСС.

При этом ооновские правозащитные структуры не должны вторгаться в работу других подразделений организации, в том числе по таким вопросам, как поддержание мира и безопасности, развитие, противодействие терроризму, торговле людьми и т. д.

Наиболее объективным инструментом оценки ситуации с правами человека в отдельных странах российская сторона считает процедуру Универсального периодического обзора.

Программа мероприятий

Лавров примет участие в открытии фотовыставки "Когда крылья важнее. Преодолевая стереотипы", представляющей опыт России по вовлечению инвалидов в культурную и спортивную жизнь.

В целом в рамках сессии российская сторона также намерена провести дискуссию высокого уровня в связи с 70-летием Всеобщей декларации прав человека и 25-летием Венской декларации и Программы действий. "Внесем нашу традиционную резолюцию "Целостность судебной системы", в которой осуждается произвольное содержание под стражей без доступа к правосудию. К сожалению, некоторые страны, в первую очередь Соединенные Штаты, используют такую практику до сих пор", - рассказал Гатилов.

Кроме того, при содействии российского гражданского общества будет организована конференция по Украине и недопустимости фальсификации истории.

Конференция по разоружению

Российская дипломатия рассматривает Конференцию по разоружению как ключевой "переговорный" элемент разоруженческой "триады" ООН (Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссия ООН по разоружению и сама Конференция).

"Выступаем за скорейший запуск предметной работы на Конференции в рамках сбалансированной Программы работы в соответствии с переговорным мандатом форума при незыблемости основополагающих принципов его функционирования, в первую очередь правила консенсуса, которое является залогом серьезности намерений государств прилагать усилия и идти на компромиссы для достижения договоренностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", - отмечают в Москве.

Деградация механизма все больше играет на руку тем, кто "активно вбрасывает деструктивные идеи вывода вопросов повестки дня Конференции на альтернативные площадки, где не действует правило консенсуса".

В МИД РФ напомнили о российском предложении по выработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, которое "вполне могло бы реанимировать деятельность Конференции".

Международная встреча

На встрече российского министра с главами международных организаций в Женеве будет обсуждаться широкий круг вопросов мировой повестки дня и сотрудничества России с данными институтами.

Вероятно, речь пойдет и о ситуации в Сирии. Москва прилагает максимум усилий для обеспечения реализации принятой 24 февраля резолюции СБ ООН 2401 о перемирии в этой арабской республике. В частности, по поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) местного времени.