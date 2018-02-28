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Лавров: Москва рассчитывает на визит президента Республики Корея в РФ

Политика
28 февраля, 12:09 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 28, февраля. /ТАСС

Встреча Сергея Лаврова с главой южнокорейского МИД Кан Гён Хва проходит в закрытом режиме

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ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Москва рассчитывает на визит президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в РФ. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой южнокорейского МИД Кан Гён Хва.

"Надеюсь, президент Южной Кореи посетит Россию", - сказал Лавров.

Далее беседа проходит за закрытыми дверями. Как ожидается, речь пойдет о ситуации на Корейском полуострове.

20 февраля помощник президента РФ Игорь Левитин заявил в Сеуле журналистам, что лидер Республики Корея принял приглашение главы российского государства Владимира Путина посетить Россию во время чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля. "Президент России пригласил президента Южной Кореи посетить Москву во время чемпионата мира по футболу. Господин президент принял это приглашение, и сейчас по дипломатическим каналам устанавливается дата визита", - отметил Левитин.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Лавров, Сергей Викторович Левитин, Игорь Евгеньевич
Страны
Россия Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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