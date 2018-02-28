Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.03:
$ 56.37
€ 68.91
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦИК: Первый канал и "Россия 1" не выполнили план показа роликов о выборах президента

Политика
28 февраля, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Сейчас 12 роликов ЦИК транслируются на 13 телеканалах, сказала Элла Памфилова

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Первый канал и "Россия 1" не выполнили план по демонстрации в эфире информационных роликов Центризбиркома о выборах президента. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, телеканалы "360 Подмосковье", "360 Новости", ОТР, "Звезда" и "Мир" на 100% выполнили договор по трансляции роликов Центризбиркома, РБК - примерно на 77%, Пятый канал, "РЕН ТВ", НТВ - на 101%.

Что касается государственных каналов, которые в отличие от коммерческих обязаны предоставлять ЦИК время для информирования избирателей, то ТВЦ выполнил план на 80%, "Россия 24" - на 87%, заметила Памфилова.

"А вот что касается "России 1" и Первого канала, то у нас к вам серьезное замечание. Это наше время, вы нам задолжали", - сказала она.

Памфилова пояснила, что оба канала за минувшую неделю должны были показать 70 роликов, а фактически Первый канал показал 29, "Россия 1" - 26. "Это недопустимо. Мы, конечно, не модем с вас требовать, чтобы вы нам отдали долги, но надеемся, что с завтрашнего дня все минуты, что положены нам, будут заполнены на 100%", - подчеркнула глава ЦИК.

В данный момент 12 роликов Центризбиркома транслируются на 13 телеканалах, проинформировала Памфилова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: США готовят ВС Европы к применению тактического ядерного оружия против России
2
Лавров: РФ сократила ядерный арсенал более чем на 85% по сравнению с пиком холодной войны
3
КС Украины признал неконституционным закон о статусе русского языка
4
По факту ДТП с девятью жертвами в Башкирии возбуждено дело
5
СК возбудил дело против замглавы МВД по Красноярскому краю‍
6
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
7
Матвиенко поручила дать оценку ситуации в связи с делом польского журналиста Мацейчука
Темы дня
Новости партнеров
Реклама