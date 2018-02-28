ЦИК: Первый канал и "Россия 1" не выполнили план показа роликов о выборах президента

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Первый канал и "Россия 1" не выполнили план по демонстрации в эфире информационных роликов Центризбиркома о выборах президента. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, телеканалы "360 Подмосковье", "360 Новости", ОТР, "Звезда" и "Мир" на 100% выполнили договор по трансляции роликов Центризбиркома, РБК - примерно на 77%, Пятый канал, "РЕН ТВ", НТВ - на 101%.

Что касается государственных каналов, которые в отличие от коммерческих обязаны предоставлять ЦИК время для информирования избирателей, то ТВЦ выполнил план на 80%, "Россия 24" - на 87%, заметила Памфилова.

"А вот что касается "России 1" и Первого канала, то у нас к вам серьезное замечание. Это наше время, вы нам задолжали", - сказала она.

Памфилова пояснила, что оба канала за минувшую неделю должны были показать 70 роликов, а фактически Первый канал показал 29, "Россия 1" - 26. "Это недопустимо. Мы, конечно, не модем с вас требовать, чтобы вы нам отдали долги, но надеемся, что с завтрашнего дня все минуты, что положены нам, будут заполнены на 100%", - подчеркнула глава ЦИК.

В данный момент 12 роликов Центризбиркома транслируются на 13 телеканалах, проинформировала Памфилова.