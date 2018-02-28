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Глава "Гражданской инициативы" Нечаев стал доверенным лицом Собчак на выборах президента

Политика
28 февраля, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

В среду ЦИК зарегистрировал 41 доверенное лицо Собчак

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель партии "Гражданская инициатива", экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев стал доверенным лицом кандидата в президенты России от партии Ксении Собчак.

ЦИК РФ на заседании в среду зарегистрировал 41 доверенное лицо Собчак. Помимо Нечаева, в список вошли экономист, бывший министр экономики РФ Евгений Ясин, руководитель предвыборного штаба Собчак Игорь Малашенко, политолог Станислав Белковский, режиссер Сергей Кальварский.

По закону кандидат может зарегистрировать до 600 доверенных лиц, еще 100 человек может зарегистрировать партия, выдвинувшая кандидата.

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