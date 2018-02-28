В СПЧ усомнились в возможностях математически описать поведение избирателей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель мониторинговой рабочей группы по наблюдению за выборами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Борисов заявил о том, что сомневается в возможностях математическими методами описывать поведение избирателей.

"Приходим к выводу, что, к сожалению, эти попытки представить какой-либо [математической] моделью описание электорального поведения избирателей <...> мы не находим какой- либо связи. Мои попытки найти научные исследования вашей теории не увенчались успехом", - сказал он в среду в ходе заседания круглого стола в Общественной палате РФ, где обсуждались статьи ученых о том, что данные математического анализа свидетельствуют о нарушениях на выборах в России.

Борисов сообщил, что проанализировал результаты выборов в США и обнаружил участки, на которых за того или иного кандидата в президенты отдали голоса 100% избирателей. "Вы говорите, что у нас в республиках приходят и голосуют по 100%, и тут уголовное преступление. Мы видим, что 100% голосование [за] Хиллари Клинтон в штате Миннесота - 17 избирательных участков, в штате Висконсин - 20, у Трампа - более чем два десятка избирательных участков по 100% отдают голоса", - отметил сопредседатель группы СПЧ.

Со своей стороны заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов привел пример стопроцентного голосования за одного из кандидатов на муниципальных выборах. "Я знаю участок, на котором было стопроцентное голосование за конкретного кандидата. Выборы небольшие, муниципальные, горсовет, шел [на выборы] цыганский барон. Они живут отчасти оседло, у них очень строгая дисциплина: как сказали, так и проголосовали - 100%", - рассказал он, отметив, что, если не знать этих обстоятельств, могут заподозрить фальсификации на выборах.