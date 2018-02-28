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Песков: послание Путина затронет широкий круг вопросов будущего развития РФ

Политика
28 февраля, 12:33 дата обновления: 28 февраля, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Представитель Кремля не стал анонсировать содержания послания Федеральному собранию

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСC

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта затронет широкий круг вопросов, тем, отраслей экономики и областей будущего развития РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается содержания послания, мы традиционно его никогда не анонсируем, не будем это делать и на этот раз. Разумеется, послание всякий раз охватывает достаточно широкий круг вопросов, тем, отраслей экономики и областей будущего развития. Поэтому не будем сейчас вдаваться в детали", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу рассказать о содержании предстоящего президентского послания.

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Послание Путина парламенту перенесено в большой Манеж

Президент РФ Владимир Путин 1 марта огласит послание Федеральному собранию. Такой формат общения главы государства с парламентариями предусмотрен Конституцией РФ. В нем президент традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных направлений развития на ближайший год и на перспективу. Это послание станет уже 24-м в новейшей истории России и 14-м для Путина.

Обычно такие выступления укладывались в рамки календарного года, лишь в 2017 году послание президента так и не состоялось. В конце декабря минувшего года первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко напомнил, что это - право главы государства, и он может реализовать его "когда сочтет нужным".

Помимо парламентариев из Госдумы и Совета Федерации, на оглашение послания приглашаются члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов, другие высокопоставленные лица, главы основных конфессий и представители СМИ.

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