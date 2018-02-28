Лавров намерен обсудить с де Мистурой вопросы конституции Сирии

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду на встрече в Женеве со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, что намерен обсудить с эмиссаром вопросы подготовки конституции Сирии.

"Рад видеть. Это хорошая возможность посмотреть, где мы находимся [в процессе сирийского урегулирования], - сказал Лавров. - Будет очень полезным обменяться мнениями о переговорах по конституции Сирии. Признателен вам за участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи и поддержку его итогов".

Участники форума в Сочи 31 января приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее страны. В нем отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. Сирийцы также обратились к генсеку ООН с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.