Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.03:
$ 56.37
€ 68.91
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров намерен обсудить с де Мистурой вопросы конституции Сирии

Политика
28 февраля, 12:41 дата обновления: 28 февраля, 12:45 UTC+3

Глава МИД России выразил спецпосланнику генсека ООН по Сирии признательность за участие в Конгрессе национального диалога в Сочи и поддержку его итогов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду на встрече в Женеве со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, что намерен обсудить с эмиссаром вопросы подготовки конституции Сирии.

Смотрите также

Конгресс нацдиалога в Сочи принял заявление из 12 пунктов для урегулирования в Сирии

"Рад видеть. Это хорошая возможность посмотреть, где мы находимся [в процессе сирийского урегулирования], - сказал Лавров. - Будет очень полезным обменяться мнениями о переговорах по конституции Сирии. Признателен вам за участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи и поддержку его итогов".

Участники форума в Сочи 31 января приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее страны. В нем отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. Сирийцы также обратились к генсеку ООН с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Персоны
Де Мистура, Стаффан Лавров, Сергей Викторович
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: США готовят ВС Европы к применению тактического ядерного оружия против России
2
Лавров: РФ сократила ядерный арсенал более чем на 85% по сравнению с пиком холодной войны
3
КС Украины признал неконституционным закон о статусе русского языка
4
По факту ДТП с девятью жертвами в Башкирии возбуждено дело
5
СК возбудил дело против замглавы МВД по Красноярскому краю‍
6
Возможный организатор поставки "аргентинского кокаина" представлялся работником спецслужб
7
СМИ: глава МВД Украины приобрел отель в Италии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама