Активисты НОМ обнаружили около 100 неподтвержденных сообщений на карте нарушений "Голос"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сеть общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) обнаружила около 100 неподтвержденных сообщений на карте нарушений, которые фиксируют члены движения "Голос" в ходе президентской избирательной кампании. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС в среду федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

"Мы сами проверили несколько сотен сообщений о нарушениях на карте "Голоса", и около 100 сообщений оказались фейковыми", - сказал Коломойцев, добавив, что если сообщение было признано ошибочным, "они его не снимают".

По его словам, наблюдатели от движения "Голос" имеют хорошую подготовку, но "они собирают на своей карте абсолютно все сообщения [о нарушениях в ходе выборной кампании] и их не проверяют".

НОМ является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.

Выборы президента России пройдут 18 марта.