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Для голосования россиян на выборах президента РФ за границей создано 400 участков

Политика
28 февраля, 12:55 дата обновления: 28 февраля, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Участки расположены на территории 145 стран

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россияне, находящиеся за границей, смогут проголосовать на выборах президента России на 400 избирательных участках в 145 странах. Об этом сообщил в среду член Центризбиркома РФ Василий Лихачев.

"За пределами РФ образовано 400 избирательных участков на территории 145 стран", - сказал он на заседании комиссии.

Лихачев уточнил, что дополнительные участки были образованы в Абхазии, Белоруссии, Германии, Греции, Израиле, Испании и Узбекистане. Он добавил также, что на выборах в Госдуму в 2016 году за границей было образовано 372 избирательных участка.

Ранее в ЦИК сообщали о формировании 393 избирательных участков за рубежом.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что россияне, живущие за границей, проявляют большой интерес к предстоящим 18 марта выборам.

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