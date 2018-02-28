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В ЦИК отмечают большой интерес иностранных дипломатов к выборам президента России

Политика
28 февраля, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на выборах ожидается минимум тысяча международных и иностранных наблюдателей

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Иностранные дипломаты проявляют небывалый интерес к предстоящим 18 марта выборам президента России. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Небывалая активность со стороны дипкорпуса, который находится в России, у нас много заявок. Очень большая активность со стороны целого ряда международных организаций", - сказала она на заседании Центризбиркома.

По словам Памфиловой, на выборах президента ожидается как минимум тысяча международных и иностранных наблюдателей.

"Так что, видимо, разговоры о том, что выборы постные, скучные, вообще никакие. <...> Статистика и реальность это не подтверждают", - заметила глава ЦИК.

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Темы
Выборы президента РФ - 2018
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Памфилова, Элла Александровна
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