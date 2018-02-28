В ЦИК отмечают большой интерес иностранных дипломатов к выборам президента России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Иностранные дипломаты проявляют небывалый интерес к предстоящим 18 марта выборам президента России. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Небывалая активность со стороны дипкорпуса, который находится в России, у нас много заявок. Очень большая активность со стороны целого ряда международных организаций", - сказала она на заседании Центризбиркома.

По словам Памфиловой, на выборах президента ожидается как минимум тысяча международных и иностранных наблюдателей.

"Так что, видимо, разговоры о том, что выборы постные, скучные, вообще никакие. <...> Статистика и реальность это не подтверждают", - заметила глава ЦИК.