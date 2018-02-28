Путин: кардинального улучшения раскрываемости преступлений не произошло

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил укрепление в 2017 году ряда позитивных тенденций в работе МВД, но улучшение есть не по всем направлениям. "В 2017 году органы МВД укрепили ряд позитивных тенденций: повысилась раскрываемость отдельных видов преступлений, в том числе убийств, разбойных нападений, квартирных краж", - заявил он на расширенном заседании коллегии МВД России. По словам Путина, удалось также сократить уличную преступность и обеспечить на должном уровне безопасность проведения крупных международных мероприятий.

"Однако не по всем направлениям ситуация столь благополучна", - констатировал глава государства. "Снизился почти до 43% общий уровень раскрываемости преступлений, - пояснил он. - В последние годы этот показатель скачет: то подрастет, то вновь сократится. Кардинального, видимого улучшения ситуации, к сожалению, пока не происходит". "Значит, ключевой принцип неотвратимости наказания реализуется далеко не в полной мере", - добавил Путин.

Президент России потребовал от полиции оперативно реагировать на нарушения общественного порядка, в том числе в школах. "Одна из значимых задач - обеспечение безопасности в общественных местах, - заявил он. - Нужно оперативно реагировать на любые нарушения порядка на улицах, транспорте, на спортивных, зрелищных мероприятиях". "В поле вашего постоянного внимания должны находиться социальные, особенно образовательные, учреждения, - добавил глава государства. - Надо сделать все для того, чтобы учеба и жизнь наших детей были спокойными, свести к минимуму возможные правонарушения".

Президент обратил внимание на необходимость шире применять в этой работе технические средства, а также привлекать для помощи дружинников и другие общественные структуры.

Антинаркотическая работа

Проблема наркотиков остается серьезной угрозой для государства и общества, число преступлений в этой сфере растет, заявил Путин.

"Серьезной угрозой для государства и общества остается незаконный оборот наркотиков", - сказал глава государства, добавив, что только что обсудил эту тему с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым.

Путин отметил, что "количество таких преступлений, хотя и незначительно, но продолжает расти". "Надо повышать координацию антинаркотической деятельности органов власти всех уровней и общественных организаций, укреплять сотрудничество с партнерами из тех стран, откуда идут основные потоки наркотиков, а также по линии таких международных структур как ОДКБ и ШОС", - поручил президент РФ.

Снижение уровня подростковой преступности

Путин констатировал снижение уровня подростковой преступности на 16% в 2017 году. "В прошедшем году на 16% снизилось число преступлений, совершенных подростками, но внимание к этому направлению должно оставаться неизменно высоким", - сказал Путин. Российский лидер подчеркнул, что надо оперативно реагировать на все сигналы, поступающие от учителей, родителей, от самих школьников, нужно более активно заниматься профилактикой подростковой преступности.

Причем такая работа, по словам президента, должна охватывать не только тех, кто входит в так называемые группы риска. "Случается, что дети из благополучных семей попадают в сложные ситуации. Главное своевременно выявлять и решать острые проблемы, чтобы они не приводили к бедам и трагедиям", - заключил Путин.

Оценка подготовки водителей общественного транспорта

Президент поручил МВД более тщательно оценивать подготовку водителей общественного транспорта, анализировать ситуацию с безопасностью на дорогах.

"Четвертый год подряд растет число ДТП, совершенных водителями автобусов. Прошу более строго оценивать качество их подготовки. За руль общественного транспорта должны садиться только профессионалы", - заявил он.

По словам Путина, "следует активнее оснащать современными техническими средствами наиболее сложные федеральные трассы, предметно заниматься проблемными участками в крупных городах, прежде всего, ликвидацией пробок".

"Главное - люди должны видеть реальные результаты вашей работы. Конечно, эта работа должна идти вместе с органами местного самоуправления, но и ваша роль здесь тоже велика", - указал президент.

Он напомнил, что по итогам 2017 года сохранилась тенденция сокращения общего числа зарегистрированных ДТП, "однако количество пострадавших в автокатастрофах по-прежнему значительно". Глава государства привел статистику, согласно которой в 2017 году число ДТП сократилось на 3,9%, число погибших в результате этих происшествий снизилось на 7,9%, раненых - на 3,9%. "Цифры в целом неплохие как тенденция, но абсолютные величины пока слишком велики", - посетовал Путин.

Президент призвал МВД "вместе с коллегами из Минздрава, МЧС, других ведомств тщательно проанализировать эту ситуацию и дать конкретные предложения по дальнейшему позитивному движению в этом направлении".

Экстремистские преступления

Президент констатировал, что количество преступлений экстремистской направленности выросло на 5% за год. "Среди приоритетных задач органов внутренних дел - противодействие экстремизму. В прошлом году количество подобных преступлений выросло на 5%", - сказал президент.

По его словам, власти России видят, что ряд группировок действуют "дерзко и вызывающе". "Они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей, организуют несанкционированные публичные акции, пытаются вовлечь в свои ряды молодежь, - предостерег Путин. - Нужно решительно пресекать деятельность подобных групп, привлекать к ответственности их организаторов. Любые незаконные действия, направленные на раскол общества, на дестабилизацию ситуации - это серьезная угроза. Ваша прямая обязанность - оперативно ее нейтрализовать".

Ситуация в миграционной среде

В России должны создаваться условия для эффективного регулирования миграционных потоков, с учетом законных интересов собственных граждан, считает Путин.

"Следует добиваться порядка в миграционной сфере", - сказал глава государства. Он отметил, что за последние годы процедуры регистрации мигрантов и выдачи им патентов заметно упростились, и "нужно и дальше создавать условия для эффективного регулирования миграционных потоков, для цивилизованного решения всех вопросов, возникающих в этой области".

"И, разумеется, [нужно] ни в коем случае не забывать о законных интересах наших собственных граждан", - сказал Путин.