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Прокурор Дагестана заявил, что коррупция в регионе приобрела системный характер

Политика
28 февраля, 20:59 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 28, февраля. /ТАСС

Денис Попов

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МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Коррупция в Дагестане проникла во все сферы и приобрела системный характер, заявил новый прокурор республики Денис Попов в среду на коллегии органов прокуратуры республики по итогам работы за 2017 год.

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"Результаты проверки (проверка комиссии Генпрокуратуры РФ - прим. ТАСС) свидетельствуют о недостаточности принятых прокурорами мер в актуальных сферах правоотношений (в регионе). В первую очередь это касается вопросов противодействия коррупции, которая проникла во все сферы общественных отношений и приобрела в республике системный характер", - привела слова прокурора его пресс-служба.

Он отметил, что проведенные комиссией Генпрокуратуры РФ проверки исполнения законов в органах власти и местного самоуправления республики показали "наличие серьезных проблем с соблюдением законности в сферах распоряжения государственной, муниципальной собственностью, землепользования, градостроительства, оплаты труда, охраны природы, ЖКХ, ТЭК и других".

"Комиссией Генпрокуратуры РФ выявлено порядка 30 республиканских правовых актов, не соответствующих федеральному законодательству о противодействии коррупции. Выявлены случаи назначения на должности в органах власти и местного самоуправления по признакам близкого родства или свойства, несоблюдения служащими установленных запретов и ограничений", - сообщил Попов.

По его словам, в прошлом году правоохранительными органами республики выявлено 601 преступление коррупционной направленности, из которых 213 преступлений по фактам взяточничества.

"Не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям организация надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Принимаемые правоохранительными органами меры в этой сфере также не адекватны сложившейся ситуации в республике. В основном положительная статистика формируется за счет выявления малозначительных коррупционных преступлений", - добавил прокурор региона.

О проверках в Дагестане

Ранее сообщалось о прибытии в республику в середине января спецгруппы Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука для проверки деятельности органов власти. По результатам проверки комиссии Генпрокуратуры в Дагестане в отношении представителей органов власти было возбуждено более 70 уголовных дел.

В конце января в отставку ушел прокурор региона Рамазан Шахнавазов, занимавший пост с 2013 года. Занять вакантную должность предложили прокурору Хакасии Денису Попову, 1 февраля его кандидатуру поддержал республиканский парламент.

Врио главы Дагестана 5 февраля отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер- министра региона Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования Шахабаса Шахова в хищении средств из бюджета республики для реализации социальных программ, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. Ранее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Их обвиняют в превышении полномочий при выделении земли в столице республики.

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Темы
Дагестан Борьба с коррупцией Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
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