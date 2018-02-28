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Досрочное голосование на выборах президента РФ в Канаде пройдет 3-7 марта

Политика
28 февраля, 22:47 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 28, февраля. /ТАСС

Отмечается, что российские граждане смогут проголосовать "по заграничным, внутренним, дипломатическим и служебным паспортам или по свидетельству о возвращении в Россию"

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ОТТАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Граждане России, находящиеся в командировках, турпоездках или проживающие в Канаде, смогут досрочно проголосовать на выборах президента РФ 3-7 марта. Об этом в среду ТАСС сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в этой североамериканской стране Николай Москвичев.

"Досрочное голосование будет проходить с 3 по 7 марта в городах Виннипег (провинция Манитоба), Калгари (провинция Альберта), Галифакс (провинция Новая Шотландия), Сент-Джонс (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор) и Виндзор (провинция Онтарио), где нет официальных российских дипломатических представительств, - сказал он. - Канадским властям была направлена соответствующая дипломатическая нота". По словам дипломата, для досрочного голосования граждане должны заранее направить личные заявления в избирательные комиссии, сформированные в посольстве России в Оттаве или в российском генконсульстве в Торонто; их образец размещен на сайтах этих диппредставительств.

"18 марта, в назначенный день президентских выборов, можно будет проголосовать в посольстве, генеральных консульствах в Торонто (провинция Онтарио) и Монреале (провинция Квебек), а также в офисах почетных консулов в Эдмонтоне (провинция Альберта) и Ванкувере (провинция Британская Колумбия) с 08:00 до 20:00 часов по местному времени", - уточнил Москвичев.

По словам заведующего консульским отделом, российские граждане смогут проголосовать "по заграничным, внутренним, дипломатическим и служебным паспортам или по свидетельству о возвращении в Россию". Более подробная информация приводится на официальных сайтах посольства России и генеральных консульств.

Москвичев затруднился назвать число российских граждан, которые смогут прийти на избирательные участки в Канаде, так как многие не встают на консульский учет. "В Оттаве это примерно 4 тыс. человек, на парламентских выборах 2016 года из них проголосовали около 350 граждан", - отметил он.

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