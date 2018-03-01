Путин: РФ должна прочувствовать вызовы времени, кто бы ни был избран президентом

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ближайшие годы будут решающими для развития России, страна должна прочувствовать вызовы времени вне зависимости от того, кто будет избран главой государства 18 марта 2018 года. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в послании Федеральному собранию.

По его словам, "ближайшие годы станут решающими для развития страны" в зависимости от того, как она сможет ответить на вызовы технологической революции. И это не связано с внутренним политическим циклом и с выборами президента, подчеркнул Путин. "Кто бы ни был избран президентом, но при этом каждый гражданин России, все мы вместе должны прочувствовать и понять, что происходит в мире вокруг нас и какие вызовы стоят перед нами", - подчеркнул глава государства, который баллотируется на новый президентский срок.