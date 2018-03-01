Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.03:
$ 56.43
€ 68.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: РФ должна прочувствовать вызовы времени, кто бы ни был избран президентом

Политика
1 марта, 12:30 UTC+3

Об этом президент сказал в послании Федеральному собранию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ближайшие годы будут решающими для развития России, страна должна прочувствовать вызовы времени вне зависимости от того, кто будет избран главой государства 18 марта 2018 года. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в послании Федеральному собранию.

По его словам, "ближайшие годы станут решающими для развития страны" в зависимости от того, как она сможет ответить на вызовы технологической революции. И это не связано с внутренним политическим циклом и с выборами президента, подчеркнул Путин. "Кто бы ни был избран президентом, но при этом каждый гражданин России, все мы вместе должны прочувствовать и понять, что происходит в мире вокруг нас и какие вызовы стоят перед нами", - подчеркнул глава государства, который баллотируется на новый президентский срок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фигуристка Боброва продаст подаренный ей за серебро ОИ автомобиль ради благотворительности
2
"Нафтогаз" утверждает, что пока не получал от "Газпрома" возврата предоплаты за газ
3
Лукашенко грозит РФ ответными мерами на ограничения поставок белорусского продовольствия
4
Путин и Медведев чествовали олимпийских призеров, вручив им ордена и ключи от автомобилей
5
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
6
Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама