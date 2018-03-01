Глава ВЦИОМ дал "осторожный прогноз", что явка на выборах может составить 62-64%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров по состоянию на сегодняшний день прогнозирует явку на президентских выборах 18 марта на уровне 62-64% с возможностью изменения прогноза в сторону увеличения.
"Что касается выборов, назначенных на 18 марта, свежие данные говорят о том, что порядка 70-71% [респондентов] говорят, что точно придут на выборы. С учетом нашего опыта сопоставлений, сравнений предыдущих выборов, я бы сейчас дал осторожный прогноз, что явка может составить от 62 до 64%", - сказал в четверг Федоров ТАСС.
"Но важная деталь: до выборов еще 18 дней, и чем ближе к выборам, тем, я уверен, число людей, намеренных принять участие в голосовании, будет выше. Поэтому на сегодняшний день прогноз такой, а через неделю он может быть уже другой", - продолжил собеседник агентства.
По его мнению, "это нормально, это правильно, это означает, что избирательная кампания идет, и представления людей и их предпочтения меняются".
По словам Федорова, трудности при прогнозировании явки связаны с тем, что в России и ряде других стран участие в выборах считается правильным и социально одобряемым поведением. "Поэтому, когда мы спрашиваем людей: "Вы пойдете на выборы или нет?", то даже те, кто серьезно об этом не думал или, может быть, не планировал [идти на выборы], склонны говорить, что пойдут", - пояснил глава ВЦИОМ. "Это не значит, что они обманывают, лукавят", - уточнил он, обратив внимание, что люди склонны давать социально одобряемый ответ в случае, если они не задумывались над вопросом.
"Поэтому мы всегда относимся к ответам людей [на вопрос], пойдете вы голосовать или нет, учитывая опыт и сравнение таких ответов в предыдущих исследованиях и реальных показателей явки", - указал Федоров. Он пояснил, что этот опыт состоит в том, что "каждый раз тех, кто говорит, что придет голосовать, оказывается больше тех, кто реально приходит".
Ранее ВЦИОМ распространил исследование, согласно которому, по данным на конец февраля 2018 года, 70,9% опрошенных россиян говорят, что точно придут на выборы президента, еще 10,7% - что скорее всего примут участие в голосовании, не планируют голосовать 6,5%, пока не решили, пойдут на выборы или нет, 10,6% респондентов.
Данные были получены в ходе опроса, который проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 7 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта.