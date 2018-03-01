Глава ВЦИОМ дал "осторожный прогноз", что явка на выборах может составить 62-64%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров по состоянию на сегодняшний день прогнозирует явку на президентских выборах 18 марта на уровне 62-64% с возможностью изменения прогноза в сторону увеличения.

"Что касается выборов, назначенных на 18 марта, свежие данные говорят о том, что порядка 70-71% [респондентов] говорят, что точно придут на выборы. С учетом нашего опыта сопоставлений, сравнений предыдущих выборов, я бы сейчас дал осторожный прогноз, что явка может составить от 62 до 64%", - сказал в четверг Федоров ТАСС.

"Но важная деталь: до выборов еще 18 дней, и чем ближе к выборам, тем, я уверен, число людей, намеренных принять участие в голосовании, будет выше. Поэтому на сегодняшний день прогноз такой, а через неделю он может быть уже другой", - продолжил собеседник агентства.

По его мнению, "это нормально, это правильно, это означает, что избирательная кампания идет, и представления людей и их предпочтения меняются".

По словам Федорова, трудности при прогнозировании явки связаны с тем, что в России и ряде других стран участие в выборах считается правильным и социально одобряемым поведением. "Поэтому, когда мы спрашиваем людей: "Вы пойдете на выборы или нет?", то даже те, кто серьезно об этом не думал или, может быть, не планировал [идти на выборы], склонны говорить, что пойдут", - пояснил глава ВЦИОМ. "Это не значит, что они обманывают, лукавят", - уточнил он, обратив внимание, что люди склонны давать социально одобряемый ответ в случае, если они не задумывались над вопросом.

"Поэтому мы всегда относимся к ответам людей [на вопрос], пойдете вы голосовать или нет, учитывая опыт и сравнение таких ответов в предыдущих исследованиях и реальных показателей явки", - указал Федоров. Он пояснил, что этот опыт состоит в том, что "каждый раз тех, кто говорит, что придет голосовать, оказывается больше тех, кто реально приходит".

Данные исследования

Ранее ВЦИОМ распространил исследование, согласно которому, по данным на конец февраля 2018 года, 70,9% опрошенных россиян говорят, что точно придут на выборы президента, еще 10,7% - что скорее всего примут участие в голосовании, не планируют голосовать 6,5%, пока не решили, пойдут на выборы или нет, 10,6% респондентов.

Данные были получены в ходе опроса, который проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 7 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.