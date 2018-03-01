Путин: систему госслужбы нужно перестроить по принципам эффективности

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Система государственной службы должна быть перестроена по принципу эффективности и нацеленности на результат. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию в четверг.

"Чиновники всех уровней должны быть заинтересованы в росте своей эффективности, жестко нацелены на получение конкретного результат", - сказал он.

"По этим принципам нужно перестроить всю систему государственной службы. Там, где это целесообразно - внедрить проектные методы работы. И, конечно нужно обеспечить продвижение современных профессиональных кадров на государственной и муниципальной службе в бизнесе, науке, в экономике, на производстве - во всех сферах", - добавил президент.

Он также добавил, что документооборот между государственными структурами должен быть переведен в цифровой формат для повышения прозрачности работы чиновников.

"В цифровой оборот нужно перевести документооборот между госструктурами", - сказал он. "Цифровизация всей системы государственного управления, повышение ее прозрачности - это и мощный фактор противодействия коррупции", - добавил президент.

"Нам нужно не только выстроить современные сервисы для бизнеса, но и целом сделать понятной, удобной, комфортной систему взаимодействия между государством и обществом, между государством и гражданином", - отметил он.