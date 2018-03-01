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Почти 10% участков на выборах в Волгоградской области оснастят КОИБами

Политика
1 марта, 21:49 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 1, марта. /ТАСС

Проголосовать на участках с комплексами обработки избирательных бюллетеней смогут 258 211 жителей региона, сообщил глава облизбиркома Виктор Черячукин

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ВОЛГОГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Избирком дооснастил участки для голосования в Волгоградской области комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ): к уже имеющимся 87 комплексам КОИБ-2010 добавились 63 комплекса КОИБ-2017, проголосовать с их помощью можно будет на 150 из 1540 участков в регионе. Об этом сообщил в четверг журналистам глава облизбиркома Виктор Черячукин на презентации новых технических средств.

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"Почти 10% избирательных участков региона будут оснащены КОИБами, это примерно в два раза больше, чем на предыдущих выборах. Таким образом, проголосовать на участках с КОИБами смогут 258 211 жителей, это около 14% от общего числа избирателей", - сказал Черячукин.

Он отметил, что технические комплексы настроят на две кампании - выборы президента страны и областной референдум по переводу стрелок часов на один час позже московского времени. "КОИБ будет обрабатывать и те, и другие бюллетени и выдавать два протокола - по итогам голосования на выборах президента и по результатам голосования на областном референдуме", - сказал глава избиркома.

Презентация и тестирование КОИБов проходила в четверг в присутствии международных наблюдателей Сузаннэ Розэмари Грайтэ (Германия) и Торда Другге (Швеция). В беседе с корреспондентом ТАСС Другге отметил, что ни в Швеции, ни в Германии таких технических комплексов нет. "Возможно, такие машины привлекут интерес [избирателей]", - сказал Другге.

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