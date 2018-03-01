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ЦИК заключит соглашение с волонтерами о сотрудничестве и помощи маломобильным избирателям

Политика
1 марта, 21:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Взаимодействие ЦИК и волонтеров будет вестись в рамках социально-ориентированного общественного проекта "Молодежь выбирает будущее!"

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Центризбирком России в пятницу заключит соглашение с рядом волонтерских и молодежных организаций о сотрудничестве на выборах президента, в том числе в части помощи маломобильным избирателям на участках в день голосования. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ЦИК РФ.

Взаимодействие ЦИК и волонтеров будет вестись в рамках социально-ориентированного общественного проекта "Молодежь выбирает будущее!", отмечается в релизе.

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"Проект предусматривает безвозмездную добровольную помощь ЦИК России в части информирования граждан о подготовке и проведении выборов президента РФ, содействие маломобильным группам граждан в доступе на избирательные участки и другие программы", - говорится в сообщении.

В релизе уточняется, что соглашение подпишут некоммерческая организация "Российский фонд свободных выборов", Союз молодежных избирательных комиссий России, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", Российский союз молодежи.

Выборы президента России состоятся 18 марта.

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