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Депутат Госдумы: президент поставил перед Россией задачу интеллектуального лидерства

Политика
1 марта, 22:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что раньше "министры говорили только о "таргетировании инфляции" или необходимости сокращать бюджетные расходы"

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию поставил перед Россией задачу интеллектуального лидерства. Такое мнение высказал в четверг журналистам председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Парламентарий, слова которого приводит его пресс-служба, напомнил, что "на протяжении целого ряда лет многие министры беспрестанно говорили только о "таргетировании инфляции" или необходимости сокращать бюджетные расходы". "Путин сказал: "Хватит!". Мы начинаем новый этап развития страны, связанный с масштабной модернизацией. Мы должны увеличить к середине следующего десятилетия ВВП на душу населения в полтора раза, мы выбираем прорывной технологический рост в качестве главной линии развития. Это позволит нам поднять все без исключения "лодки" - социальные программы, образование, здравоохранение. И все это будет обеспечено за счет нашего интеллектуального лидерства", - заявил депутат.

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Послание президента России Федеральному собранию в цифрах и фактах

По мнению Никонова, президент никогда так много не говорил о роли интеллектуального лидерства, которое проявилось, в том числе, на продемонстрированных в ходе послания сенсационных видеокадрах. "Сколько раз звучали слова о "разрушенной системе образования", "уничтоженной российской науки" - вот они, на этих кадрах, российское образование и наука, воплощенные в новейших образцах высочайших технологий, которых нет нигде в мире", - подчеркнул глава думского комитета.

"Путин, по сути, говорил о том, что мы должны стать умнее всех. На это работает школьное образование, программа "Билет в будущее", такие площадки, как "Сириус" и "Кванториум", разнообразные формы дополнительного обучения. Это наши лучшие университеты, это уникальные научные заделы, проекты "Мегасайнс", прорывные разработки в области искусственного интеллекта, робототехники, цифровых технологий", - добавил Никонов. Он подчеркнул, что президент ждет от законодателей создания такой нормативной базы, которая позволит России развиваться в качестве интеллектуальной, цифровой, технологической сверхдержавы, и эта работа в Госдуме уже делается.

"Президент сделал очень хорошее послание стране, которое заставляет мобилизоваться всех нас", - заключил Никонов.

Депутат также отметил, что его поразила атмосфера в зале, где Путин зачитывал свое послание. "Рядом были мои коллеги-депутаты, губернаторы, министры, и я чувствовал атмосферу звенящего восторга от услышанного. Люди соскучились по настоящим, большим, прорывным задачам", - подчеркнул Никонов.

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