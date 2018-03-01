Что отметили главы регионов в послании президента России

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Руководители российских регионов, присутствовавшие в четверг на оглашении послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, считают, что глава государства обозначил ключевые моменты развития регионов на ближайшие годы, направленные на решение проблем, волнующих население страны. Это, в частности, нехватка яслей, ситуация с дорогами и доступностью медицинской помощи, мусорные свалки и загрязненный воздух в городах.

Главы регионов отметили, что в целом послание было направлено на улучшение качества жизни людей и развитие стратегических для регионов отраслей. Особую гордость у некоторых руководителей регионов вызвали продемонстрированные президентом образцы новейшей военной техники.

Дороги остаются проблемой

Президент в послании, в частности, поставил задачу увеличения финансирования строительства и ремонта дорог в следующие шесть лет. На эту тему обратили внимание главы многих регионов.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, благодаря последним изменениям в распределении средств на федеральном уровне регионы получат дополнительные средства на решение дорожных проблем. "С 1 января 2019 года появятся новый источник дохода в региональный дорожный фонд за счет средств, поступающих от уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения. Это добавит более 1 млрд рублей на приведение существующей дорожной сети Ростовской области в нормативное состояние", - сказал Голубев.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что состояние большинства автомобильных дорог на территории полуострова не соответствует российским стандартам. "Для Крыма особенно важно поручение главы государства региональным властям улучшить состояние дорог. По словам Владимира Владимировича, ввод в эксплуатацию Крымского моста придаст импульс развитию не только Крыма, но и всего российского Причерноморья. На нас лежит особая ответственность за развитие дорожной инфраструктуры республики как части инфраструктуры причерноморского региона нашей страны", - сказал глава региона.

Путин затронул также вопросы развития крупных транспортных коридоров - Северного морского пути, Транссибирской магистрали и Байкало-Амурской магистрали. "Развитие Транссиба - это выход на внешние рынки, развитие производства, новые рабочие места, дополнительные доходы для всей страны <...> Для Бурятии данное направление развития открывает новые возможности для роста. Бурятия намерена стать одним из логистических центров на Транссибе, уже прорабатываются соответствующие инвестпроекты", - рассказал ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отмечает, что развитие транспортной инфраструктуры позволит улучшить качество жизни населения в регионе. "Я бы на первое место поставил проект "Белкомур" [строительство железнодорожной магистрали Белое море - Коми - Урал], вопросы развития системы водоснабжения в Архангельске. И развитие наших портов, которые становятся важнейшим каналом насыщения Северного морского пути - нашей главной стратегической магистрали на севере страны", - сказал он ТАСС.

Города должны стать чище

Президент остановился и на вопросах экологии, в частности, упомянул Красноярск в числе неблагоприятных с точки зрения экологии территорий, где "выпадает черный снег". "Сегодня Красноярск был назван в числе неблагоприятных городов. Это можно оценивать двояко: как некий отрицательный момент, но и как факт того, что решение экологических проблем является общей задачей... краевой и федеральной. Вместе нам удастся в ближайшие годы добиться радикального изменения в лучшую сторону", - сказал журналистам врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Актуальна проблема и для Челябинской области, известной своими металлургическими производствами. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, переход на новые технологии позволит улучшить состояние воздуха в промышленных городах.

"Установка бескомпромиссного и уже непереносимого срока перехода на наилучшие доступные технологии позволит радикально улучшить состояние атмосферного воздуха в промышленных городах Челябинской области, а также ликвидировать накопленный десятилетиями экологический ущерб. Мы рассчитываем на то, что при совершенствовании нормативно-правовой базы федеральным центром будут учтены наши региональные наработки и инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации в стране", - цитирует губернатора региона Бориса Дубровского пресс-служба.

Остановился Путин и на теме ликвидации свалок, прежде всего, в черте городов. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что тема экологии и борьбы со свалками актуальна для региона. "Крайне важна для нас тема экологии: ликвидация экологического ущерба, свалок, повышение экологичности работы предприятий. С одной стороны, это позволит снизить воздействие на окружающую среду, с другой - внедрение новых технологий даст стимул развитию нижегородской промышленности", - приводит слова Никитина пресс-служба правительства области.

Как сказала журналистам губернатор Мурманской области Марина Ковтун, у региона уже есть положительный опыт рекультивации свалок. "Мы на региональном уровне уже плотно заняты этой работой. На разработку проектов рекультивации свалок из областного бюджета муниципалитетам Мурманской области в 2018 - 2020 годах будет выделяться свыше 20 млн рублей ежегодно", - рассказала она.

Доступность медицины

Президент заявил, что в регионах необходимо обеспечить шаговую доступность первичного звена здравоохранения, открыть в населенных пунктах фельдшерско-акушерские и врачебные амбулаторные пункты, подготовить и реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологией. По словам врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в регионе "уже удалось в кратчайшие сроки завершить строительные работы в новом корпусе перинатального центра".

"Обращаю особое внимание на то, что это сделано без ущерба качеству. Мы рассчитываем, что в конце марта его услугами смогут воспользоваться первые пациенты. Мы должны дать возможность каждому жителю области проходить ежегодную диспансеризацию для профилактики заболеваний, обеспечить качественной медпомощью жителей отдаленных территорий, повысить качество работы детских поликлиник", - сказал врио губернатора.

Как сообщил врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, в регионе за счет оптимизации расходов впервые за многие годы выделили порядка 500 млн рублей на ремонт больниц и на автооборудование для больниц. "Про онкологию могу сказать, [что] главные врачи ко мне обращались, эндоскопов не хватало. Мы их заложили, в этом году купим необходимые эндоскопы и вообще другое необходимое оборудование. Конечно, этим занимаемся в приоритете", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал ТАСС, что в этом регионе уже начали решать проблему дефицита сельских медицинских кадров. "Пять лет назад мы запустили программу "Кадры в здравоохранении", понимая, что дефицит врачей узкой специализации составляет 50%. Сейчас по этой программе 900 ребят учатся в высших учебных заведениях страны, получают стипендию правительства Вологодской области. Они возвращаются и обязаны три года отработать в сельской местности", - сказал Кувшинников.

Увеличение количества яслей

По словам Путина, за три года необходимо создать 270 тыс. мест в яслях, на что регионам будет направлено 50 млрд рублей. Как сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, власти региона направят в 2018 году рекордную сумму на создание ясельных групп.

"В нынешнем году направляем 259,1 млн рублей на реализацию проекта по созданию новых ясельных мест в детсадах. Кроме того, в рамках инициативы президента РФ в этом и следующем году будет выделено еще более 400 млн рублей федеральных средств", - сказал глава региона, уточнив, что эта сумма выше, чем выделялось в прошлые годы.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил журналистам, что в регионе полностью ликвидирована очередь в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. "Какой бы ни была экономическая ситуация, мы находим возможности для строительства новых образовательных учреждений, ремонта уже существующих. Денег всегда не хватает, но это первоочередные нужды и приоритетные задачи", - приводит пресс-служба правительства региона слова Белозерцева.

Формирование комфортной среды

По словам главы Минвостокразвития РФ Александра Галушки, президент уделил большое внимание вопросам развития регионов Дальнего Востока.

"Мы продолжим активную политику привлечения инвестиций, формирования центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке. Будем создавать все условия, чтобы люди здесь жили комфортно, приезжали сюда, чтобы население дальневосточных регионов увеличивалось. Кроме того, как объявил президент, во Владивостоке появится культурно-образовательный музейный комплекс, мы рассчитываем, что и в других городах Дальнего Востока будут сформированы подобные центры культурной жизни", - сказал министр.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал журналистам, что Гатчина, которую президент упомянул в послании, станет пилотным городом, где будут отрабатывать задачи по развитию малых городов. "В послании прозвучал и наш гатчинский центр ядерных исследований ПИЯФ, поскольку там ведутся самые современные разработки в области ядерных технологий. И я думаю, именно Гатчина станет пилотным городом, где мы будем отрабатывать задачи, поставленные президентом, по развитию комфортной среды, развитию малых городов и повышению уровня жизни", - сказал Дрозденко.

Безопасность страны

Сразу несколько глав регионов выразили восхищение образцами новейшего российского оружия, представленного президентом в ходе послания. "Представленный новый вид стратегического оружия поистине впечатляет. Мощно!" - написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Как отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, "мы еще раз убедились, что наша страна надежно защищена от посягательств извне, а российская армия стоит не только на страже суверенитета государства, но и является гарантом мира на всей планете".

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подчеркнул, что Путин отметил значимость труда людей, занятых в ОПК. "В этой отрасли работают тысячи наших людей. Уверен, для всех жителей края было важно услышать, что наша страна надежно защищена. Современные разработки в ОПК - это гарантия того, что мы можем спокойно работать, развивать социальную сферу и экономику, не беспокоясь по поводу внешних угроз", - сказал Шпорт.

Необычное послание

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что в послании президента заложен импульс развития для всей России. "Импульс, который получил для своего развития Крымский полуостров, фактически будет воспроизведен в масштабах всей страны. Темп развития инфраструктуры, социальной сферы удваивается по сравнению с предыдущим периодом", - сказал он ТАСС.

Врио губернатора Красноярского края назвал послание "необычным". "Послание является необычным - по своему статусу, объему, содержанию, это своего рода стратегический мартовский манифест <...> Есть много стратегических мыслей, которые определяют вектор нашего развития на перспективу, с другой стороны, обозначено множество конкретных задач, касающихся социальной сферы, экономики, экологии", - сказал Усс.

Врио главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский подчеркнул, что, на его взгляд, президент строил свое послание вокруг человека. "Более того, те социальные показатели, которые обозначены в майских указах президента, - все они показали свое дальнейшее развитие, и перспектива улучшения качества жизни человека как основная ценность, заявленная как важнейший приоритет, - это очень правильно", - считает он.