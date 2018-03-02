За границей начинается досрочное голосование на выборах президента РФ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента России начинается за границей, по прогнозам ЦИК, проголосовать досрочно за рубежом смогут порядка 80 тыс. человек.

По закону досрочное голосование за границей возможно не ранее чем за 15 дней до выборов президента.

ЦИК утверждает место и время проведения досрочного голосования, основываясь на данных МИД РФ.

Основанием для проведения досрочного голосования за рубежом является компактное проживание граждан России в населенных пунктах, отдаленных от посольств и консульств, где традиционно располагаются избирательные участки.

Также досрочно часто голосуют сотрудники российских предприятий, работающие в заграничных филиалах, военнослужащие на российских военных базах за границей, а также туристы из РФ на популярных курортах. Кроме того, досрочное голосование проводится в странах, где воскресенье является выходным днем.

Согласно решению Центризбиркома, досрочное голосование всех избирателей будет проводиться на 17 участках в 11 странах.

Так, на участках в австралийском Брисбене граждане России проголосуют 4 марта, в Аделаиде, Перте и Мельбурне - 11 марта.

В столице Алжира голосование будет проходить 16 марта, тогда же будут голосовать россияне, живущие в двух городах Афганистана (Кабул и Мазари-Шариф), белорусском Островце, вьетнамском Вунгтау.

Кроме того, 16 марта голосование будет организовано в Египте (в Каире, Александрии, Хургаде), Иордании (в Аммане), Катаре (в Дохе), Кувейте (в Эль-Кувейте) и Омане (в Маскате). 17 марта участок будет работать в Бангладеш (в Дакке).

Досрочное голосование отдельных групп избирателей пройдет на 154 участках в 83 странах, в частности, в Белоруссии, Испании, Гвинее, Кабо-Верде, Македонии, Республике Корея и др.

Сколько россиян проголосуют досрочно

"По предварительным данным Министерства иностранных дел России, планируется, что на таких участках досрочно смогут проголосовать более 80 тыс. избирателей", - сообщил ранее ТАСС замредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

В частности, проголосуют досрочно и российские военные, находящиеся в Сирии. Как сообщил ранее член ЦИК Василий Лихачев, часть пунктов для досрочного голосования "будет там, где исполняют интернациональный долг Вооруженные силы РФ, в том числе в Сирии".

Всего для голосования россиян на выборах президента РФ за границей образовано 400 избирательных участков в 145 странах.

По словам Булаева, на выборах в Госдуму в 2016 году досрочное голосование всех избирателей проводилось на девяти участках в шести странах, отдельных групп избирателей - на 74 участках в 46 странах.

Всего тогда досрочно проголосовало за границей 14 тыс. избирателей. На выборах президента России в 2012 году на избирательных участках за рубежом досрочного голосования всех избирателей в целом не проводилось, голосование отдельных групп избирателей было организовано в 58 странах, всего досрочного проголосовало более 83 тыс. избирателей.

Выборы президента России пройдут 18 марта.