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Досрочное голосование началось у моряков на судах в Архангельской области

Политика
2 марта, 13:01 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 2, марта. /ТАСС

Первыми проголосовали 40 человек на судах "Капитан Миронов", "Механик Брилин" и "Механик Котцов"

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АРХАНГЕЛЬСК, 2 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в Архангельской области, первыми проголосовали моряки на судах Северного морского пароходства, сообщил ТАСС председатель регионального избиркома Андрей Контиевский.

"Первыми проголосовали 40 человек на судах Северного морского пароходства "Капитан Миронов", "Механик Брилин" и "Механик Котцов", - сказал Контиевский.

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В Архангельской области много труднодоступных территорий, где будет проходить досрочное голосование. Это отдаленные населенные пункты, метеостанции, маяки, воинские части.

Избирательный участок создан и на самой северной территории страны и Евразии - Земле Франца-Иосифа (ЗФИ). "На Земле Франца-Иосифа, острове Земля Александры у нас примерно 400 человек, они будут голосовать, там теперь тоже отдельный участок, но голосование будет, скорее всего, досрочным, так как по погоде мы 18 марта можем оттуда результаты не получить", - сказал Контиевский.

Досрочное голосование будет проходить в Вельском, Верхнетоемском, Каргопольском, Онежском, Холмогорском, Приморском, Лешуконском, Устьянском районах. "[Сотрудники избиркома] добираться будут по-разному: где-то на снегоходах, на каракатах, может, даже на оленях, а также вертолетами. На Новую Землю и ЗФИ бюллетени будем завозить воздушным транспортом", - сказал Контиевский.

"В Приморском районе досрочное голосование будет проходить 6, 10 и 11 марта. В деревню Кую на побережье Белого моря и остров Мудьюг комиссия поедет, например, на снегоходах", - сказала ТАСС председатель территориальной избирательной комиссии Приморского района Елена Черныш.

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