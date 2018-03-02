ЦИК РФ не обнаружил признаков агитации в послании Путина Федеральному собранию

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Центризбирком России не усмотрел признаков агитации в Послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, оглашенному 1 марта. Об этом заявила в пятницу председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Никаких нарушений, никакой прямой агитации в этом послании с точки зрения ЦИК мы не обнаружили", - сказала она на заседании Центризбиркома.

По словам Памфиловой, в связи с прозвучавшим вчера посланием президента РФ в прессе возникли "кривотолки". "Статьей 84 Конституции РФ предусмотрено, что президент РФ обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Президент РФ - лицо, замещающее государственную должность, ему не обязательно уходить в отпуск на время избирательной кампании", - отметила глава ЦИК.

При этом она подчеркнула, что президент "не вправе использовать прямое преимущество должностного положения".

"В федеральном законе "О выборах президента РФ" прямо предусмотрено, что соблюдение этого ограничения не должно препятствовать осуществлению президентом РФ, баллотирующимся на второй срок, полномочий. Обращение президента РФ с ежегодными посланиями - это полномочия президента, установленные Конституции", - сказала Памфилова. Она добавила, что законодательство не устанавливает сроков оглашения послания.

"В текущем послании - мы вчера изучили - президент фактически выступил с отчетом о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики на перспективу. Фактически он перечислил те важные аспекты того, что необходимо делать в стране, исходя из ее потенциала, независимо от того, кто будет избран президентом", - заключила глава ЦИК.