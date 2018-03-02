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Единороссы внедрят форму онлайн-голосования на праймериз партии к 2019 году

Политика
2 марта, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Платформа будет единой для всех отделений, сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак

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Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" планирует к 2019 году внедрить форму электронного голосования при проведении праймериз, заявил в пятницу секретарь генсовета партии Андрей Турчак на встрече с партактивом Ивановского регионального отделения.

"Мы приняли для себя решение к 2019 году внедрить форму электронного голосования при проведении внутрипартийного предварительного голосования во всех регионах", - цитирует политика пресс-служба единороссов.

По его словам, это будет единая платформа для всех региональных отделений. "Центральный исполком партии уже занимается реализацией этой задачи", - добавил Турчак.

Секретарь генсовета напомнил, что предложение о внедрении электронной формы голосования на выборах впервые прозвучало на встрече с представителями регионального отделения партии во Владивостоке. Он отметил, что времени на то, чтобы запустить этот механизм уже в текущем году совсем мало, поскольку должен быть разработан специальный программный продукт. Однако, предположил Турчак, голосование онлайн получится опробовать на некоторых пилотных территориях.

"Я считаю, что за этим действительно будущее, так как мы живем в эпоху развития цифровой экономики", - сказал секретарь генсовета.

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