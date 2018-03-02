МИД РФ: ОБСЕ и ЕС должны оценить действия Эстонии и Латвии в связи с выборами 18 марта

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Евросоюз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны дать оценку действиям властей Эстонии и Латвии, не разрешающих РФ открыть дополнительные избирательные участки 18 марта на выборах президента России.

Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Власти Латвии и Эстонии не разрешили ни открывать дополнительные избирательные участки, ни организовать выездные голосования. Правочеловеческим структурам Европейского союза и ОБСЕ неплохо было бы дать оценку этим действиям данных государств", - сказала она.

"В этой связи было принято решение провести выборы на избирательных участках 17 и 18 марта. В этих странах, ФРГ и ряде других планируется организация бесплатных автобусных трансферов к местам голосования из городов компактного проживания российских граждан", - добавила Захарова.