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Захарова: присутствие США вблизи Эт-Танфа является грубейшим нарушением суверенитета САР

Политика
2 марта, 13:32 дата обновления: 2 марта, 13:34 UTC+3

Американские военные перекрывают транспортную артерию между Дамаском и Багдадом, отметила представитель МИД

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Незаконное присутствие США вблизи района Эт-Танфа является грубейшим нарушением суверенитета Сирии. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Незаконное присутствие американских военных вокруг Эт-Танфа и перекрытие ими важнейшей транспортной артерии между Дамаском и Багдадом представляет собой грубейшее нарушение суверенитета Сирии", - сказала дипломат.

Она также обратила внимание "на истерию по поводу якобы невыполнения Дамаском и Москвой резолюции Совета Безопасности ООН 2401, которая раздувалась внешними спонсорами радикалов и ангажированными СМИ". "Хотелось бы еще раз сказать, что Россия проголосовала за резолюцию и незамедлительно после ее принятия предприняла практические шаги с целью реализации ее основных тезисов в том виде, как они изложены в тексте документа", - указала она.

"Продолжим действовать в том же направлении, - подчеркнула Захарова. - Однако не следует рассчитывать на то, что мы станем препятствовать сирийским властям в борьбе с терроризмом".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Кризис в Сирии
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