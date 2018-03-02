Захарова: присутствие США вблизи Эт-Танфа является грубейшим нарушением суверенитета САР

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Незаконное присутствие США вблизи района Эт-Танфа является грубейшим нарушением суверенитета Сирии. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Незаконное присутствие американских военных вокруг Эт-Танфа и перекрытие ими важнейшей транспортной артерии между Дамаском и Багдадом представляет собой грубейшее нарушение суверенитета Сирии", - сказала дипломат.

Она также обратила внимание "на истерию по поводу якобы невыполнения Дамаском и Москвой резолюции Совета Безопасности ООН 2401, которая раздувалась внешними спонсорами радикалов и ангажированными СМИ". "Хотелось бы еще раз сказать, что Россия проголосовала за резолюцию и незамедлительно после ее принятия предприняла практические шаги с целью реализации ее основных тезисов в том виде, как они изложены в тексте документа", - указала она.

"Продолжим действовать в том же направлении, - подчеркнула Захарова. - Однако не следует рассчитывать на то, что мы станем препятствовать сирийским властям в борьбе с терроризмом".