Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: Кремль рад возвращению домой пограничников, удерживавшихся на Украине

Политика
2 марта, 13:24 UTC+3 МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь президента отметил большую роль в переговорах по этому вопросу Виктора Медведчука

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Кремль рад тому, что удалось провести обмен задержанными пограничниками между РФ и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Смотрите также

Порошенко сообщил о передаче российской стороной двух украинских пограничников

ФСБ: Украина передала России двух российских пограничников

"Мы рады, что наши российские пограничники вернулись домой", - заявил он.

По словам пресс-секретаря главы государства, Кремль удовлетворен завершением процесса обмена российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба на двоих украинских пограничников - Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

Представитель Кремля особо выделил роль лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа", спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктора Медведчука.

Песков пояснил, что 22 февраля Медведчук приезжал в Москву и осуществлял контакты в Киеве.

"В итоге во многом благодаря его усилиям и, естественно, основываясь на политической воле, которую обе стороны продемонстрировали, удалось выйти на обмен пограничниками", - сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщали российские спецслужбы, в ночь на 30 июня 2017 года во время учений в районе Армянска (Крым) двое военнослужащих Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов сбились с маршрута и были задержаны украинскими пограничниками. По решению украинского суда они были взяты под стражу.

Два нарушителя госграницы, военнослужащие Сумского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь были задержаны в Брянской области 3 октября прошлого года. Им было предъявлено обвинение за незаконное пересечение границы. Нарушителям грозил тюремный срок до 6 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
2
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
3
Памфилова назвала недопустимым высказывание ведущего Первого канала о Собчак на дебатах
4
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
5
В Пентагоне заявили, что не удивлены заявлениями президента России о ракетном вооружении
6
МИД сделает спецместа на брифингах для прессы США, если Госдеп будет нарушать права СМИ РФ
7
Путин: Россия может использовать ядерное оружие при угрозе существованию страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама