Песков: Кремль рад возвращению домой пограничников, удерживавшихся на Украине

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Кремль рад тому, что удалось провести обмен задержанными пограничниками между РФ и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы рады, что наши российские пограничники вернулись домой", - заявил он.

По словам пресс-секретаря главы государства, Кремль удовлетворен завершением процесса обмена российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба на двоих украинских пограничников - Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

Представитель Кремля особо выделил роль лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа", спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктора Медведчука.

Песков пояснил, что 22 февраля Медведчук приезжал в Москву и осуществлял контакты в Киеве.

"В итоге во многом благодаря его усилиям и, естественно, основываясь на политической воле, которую обе стороны продемонстрировали, удалось выйти на обмен пограничниками", - сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщали российские спецслужбы, в ночь на 30 июня 2017 года во время учений в районе Армянска (Крым) двое военнослужащих Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов сбились с маршрута и были задержаны украинскими пограничниками. По решению украинского суда они были взяты под стражу.

Два нарушителя госграницы, военнослужащие Сумского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь были задержаны в Брянской области 3 октября прошлого года. Им было предъявлено обвинение за незаконное пересечение границы. Нарушителям грозил тюремный срок до 6 лет.