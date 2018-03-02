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ЦИК РФ 5 марта обсудит с кандидатами в президенты формат предвыборных дебатов

Политика
2 марта, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский на дебатах нецензурно обругал кандидата в президенты от "Гражданской инициативы" Ксению Собчак, а та облила его водой

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова 5 марта встретится с кандидатами в президенты, чтобы обсудить их претензии к формату предвыборных дебатов.

"В понедельник с учетом разных обращений мы с ними встречаемся, чтобы понять, что же хотят кандидаты в рамках дебатов, которые идут, смогут ли они по разным параметрам договориться между собой", - сказала она в пятницу на заседании ЦИК.

Ранее во время дебатов на канале "Россия 1" лидер ЛДПР Владимир Жириновский, используя нецензурные выражения, оскорбил кандидата в президенты от "Гражданской инициативы" Ксению Собчак, та в ответ облила его водой. Позже выдвинутый КПРФ Павел Грудинин на дебатах на Первом канале раскритиковал формат дискуссии, назвав ее базаром, и покинул студию. Памфилова после этого заявила, что оценка поведения кандидатов в ходе дебатов не входит в компетенции Центризбиркома, что это "вопрос внутренней этики и воспитанности кандидатов". Она добавила, что, "если кто- либо из участников дебатов считает себя оскорбленным, есть законный механизм для самостоятельной защиты чести, достоинства и деловой репутации".

Член ЦК КПРФ, руководитель пресс-службы штаба Грудинина Александр Ющенко сообщил ТАСС, что кандидат от компартии не будет принимать участия в предвыборных дебатах до изменения их формата. По словам Ющенко, штаб намерен обратиться в ЦИК с требованием изменить формат дебатов, сделав их конструктивной дискуссией, а не "интервью-опросом". При этом он отметил, что доверенные лица Грудинина будут участвовать в дебатах, чтобы доносить позицию кандидата.

По закону в дебатах на федеральных каналах кандидаты должны участвовать лично, доверенные лица могут заменить их в случае болезни или выполнения служебных обязанностей.

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