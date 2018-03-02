Песков: Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не носит милитаристский характер, а представленные новые виды оружия - гарантия поддержания ядерного паритета в мире, уверен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это никоим образом нельзя считать началом гонки вооружения, ибо это ничто иное, как ответные действия Российской Федерации на слом Договора по ПРО, на выход Соединенными Штатами [Америки] из Договора по ПРО и на весьма активный процесс создания глобальной системы ПРО, которая в свою очередь очевидно в перспективе была способна нарушить стратегический паритет, ядерный паритет и фактически нейтрализовать стратегические силы Российской Федерации", - заявил журналистам представитель Кремля.

Он подчеркнул, что представленные во время послания новые виды вооружений - "это и есть гарантированное поддержание стратегического паритета, что необходимо в интересах мира во всем мире и стабильности".

"Ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается", - заверил Песков.

Отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле усиления международной изоляции после оглашения "военной части" послания, пресс-секретарь главы государства заверил, что "это неверное и гипертрофированное восприятие точки зрения президента, которое он изложил в своем послании". Песков напомнил, что пояснения этой точки зрения Путин дал в интервью телеканалу NBC, часть которого вышла в эфир 2 марта.

Песков обратил внимание на то, что "сдерживающий элемент ядерной триады с точки зрения международной стабильности и безопасности хорошо известен и принимается всеми".

"Еще в 2003, 2004, 2005 годах, как говорил президент, Россия старательно предостерегала Соединенные Штаты от подобных действий [расширения системы ПРО], указывая на то, что Россия вынуждена будет идти по пути восстановления этого паритета", - констатировал представитель Кремля. По его мнению, "как раз то, о чем вчера говорил президент, это и есть гарантированное поддержание стратегического паритета".

"Путин отметил, причем он начал говорить об этом еще в 2003-2005 годах, что Россия не будет отвечать симметрично на планы США и на ведущуюся работу по развертыванию ПРО. Речь идет об асимметричном ответе, о разработке ударных систем, которые способны преодолеть любые системы противоракетной обороны и которые будут несоизмеримо дешевле в разработке и серийном изготовлении, что, собственно, вчера и рассказал президент", - пояснил Песков.

Поэтому, на его взгляд, "воспринимать это как некое милитаристское заявление неверно". Представитель Кремля также считает неправильным воспринимать представление новых видов оружия как основную часть Послания Федеральному Собранию.

Разработка РФ новых вооружений не нарушает ядерного паритета Как отметил Песков, разработка Москвой новых вооружений не нарушает ядерного паритета в мире. "У нас паритет абсолютно существует", - сказал он. Комментируя слова журналиста о том, что у России появляется вооружение, от которого не может защититься другая сторона, представитель Кремля заявил: "У другой стороны также есть вооружения, от которых не способна защититься Россия, в этом и паритет. Это и является залогом того, что оружие не будет применяться. Россия же не развивает системы вооружений, которые будут нейтрализовывать стратегические силы противника, и очень важно это понимать". При этом представитель Кремля отметил, что Путин в интервью телеканалу NBC отмечал, что Россия на многие годы вперед обладает потенциалом, "который не позволит нейтрализовать наши стратегические ядерные силы, потенциал, который основывается на новых системах вооружения". "Очевидно, что даже если американцы продолжат тратить огромные деньги налогоплательщиков на совершенствование своей системы ПРО, ясно, что и российские разработчики не будут сидеть на месте и смогут обеспечить лидерство и не допустить, чтобы паритет пошатнулся", - добавил Песков.

Список стран-союзниц РФ очевиден

Песков подчеркнул, что Москва имеет союзнические отношения с рядом стран, в том числе, с входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Отвечая на вопрос о том, кого имел в виду президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию под союзниками России, которых она будет защищать, Песков напомнил, что "у России есть [обязательства в рамках] ОДКБ, есть другие союзнические обязательства". "Это достаточно очевидно", - подчеркнул представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, входит ли в это число Сирия, Песков отметил, что Сирийская Арабская Республика является союзником РФ, но у двух стран "нет всеобъемлющего документа о союзнических отношениях".

Об обвинениях в нарушении международного права по разоружению

Кремль категорически отрицает обвинения в нарушении каких-то положений международного права в сфере стратегической стабильности, отметил Песков.

"Мы категорически отрицаем любые обвинения в то, что РФ нарушает какие-то положения и статьи международного права по контролю за разоружением. Россия была, есть и останется приверженной всем свои международным обязательствам", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На что было направлено послание Путина

Оглашенное 1 марта Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию направлено на развитие, а не на конфронтацию, его цель - рост благосостояния россиян и сотрудничество на международной арене, пояснил представитель Кремля.

Он призвал прессу внимательно читать послание и "понимать те акценты, которые ставил президент". "Это не послание конфронтации. Это послание развития, повышения благосостояния россиян и открытости для сотрудничества со всеми странами мира в интересах реализации нашего технологического рывка", - сказал Песков.