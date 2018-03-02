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МИД: ВКС РФ ведут операцию против боевиков, срывающих гуманитарную паузу в Восточной Гуте

Политика
2 марта, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что "провокации со стороны незаконных вооруженных формирований сделали неизбежной крупномасштабную наземную контртеррористическую операцию"

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© Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. ВКС РФ и ВВС САР ведут в Восточной Гуте контртеррористическую операцию в ответ на провокации боевиков, нарушающих ежедневные гуманитарные паузы.

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Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На объявление российскими и сирийскими военными ежедневной пятичасовой гуманитарной паузы и создание коридора для выхода желающих из Восточной Гуты террористы ответили отчаянными обстрелами, препятствуя безопасному движению людей и гуманитарных грузов", - отметила дипломат.

"Эти провокации со стороны незаконных вооруженных формирований сделали неизбежной крупномасштабную наземную контртеррористическую операцию в Восточной Гуте, она поддерживается с воздуха ВВС Сирии и ВКС России", - констатировала Захарова.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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