МИД: ВКС РФ ведут операцию против боевиков, срывающих гуманитарную паузу в Восточной Гуте

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. ВКС РФ и ВВС САР ведут в Восточной Гуте контртеррористическую операцию в ответ на провокации боевиков, нарушающих ежедневные гуманитарные паузы.

Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На объявление российскими и сирийскими военными ежедневной пятичасовой гуманитарной паузы и создание коридора для выхода желающих из Восточной Гуты террористы ответили отчаянными обстрелами, препятствуя безопасному движению людей и гуманитарных грузов", - отметила дипломат.

"Эти провокации со стороны незаконных вооруженных формирований сделали неизбежной крупномасштабную наземную контртеррористическую операцию в Восточной Гуте, она поддерживается с воздуха ВВС Сирии и ВКС России", - констатировала Захарова.