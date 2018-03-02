Лавров встретится с главой МИД Турции 14 марта в Москве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу проведут заседание совместной группы стратегического планирования 14 марта в Москве. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"14 марта в Москве состоится шестое заседание совместной группы стратегического планирования, она возглавляется министрами иностранных дел России и Турецкой Республики, - сказала Захарова. - В ходе предстоящих переговоров (планируется) сверить позиции по ключевым вопросам двусторонней повестки дня, проанализировать выполнение договоренностей, достигнутых между президентами РФ и Турции, обсудить подготовку к очередному заседанию российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня под председательством глав двух государств".

Кроме того, по словам дипломата, стороны рассмотрят реализацию проектов АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", а также возможности наращивания взаимного товарооборота.

"В рамках обмена мнениями по региональным и международным проблемам значительное место планируется уделить тематике борьбы с международным терроризмом, вопросам стабилизации ситуации в Сирии и активизации процесса политического урегулирования в свете итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", - добавила Захарова.