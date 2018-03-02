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Песков: нет причин усматривать США в качестве цели в роликах об оружии с послания Путина

Политика
2 марта, 13:33 дата обновления: 2 марта, 13:50 UTC+3

В видео использовались условные географические очертания, созданные с помощью компьютерной графики, подчеркнул пресс-секретарь президента

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Образы, использованные в компьютерных роликах о российском оружии во время Послания президента РФ Федеральному собранию, не относились к конкретным странам.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, имеют ли под собой основания заявления тех, кто усмотрел в одном из фрагментов американский штат Флорида в качестве цели для оружия.

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"Я не видел [там] карту Флориды", - сказал Песков. "Не вижу оснований для того, чтобы говорить о том, что там использованы какие-то штаты США", - заявил он.

"Никаких карт использовано не было", - подчеркнул Песков, отметив, что ролики создавались при помощи компьютерной графики. "Это условные географические очертания, привязки к конкретной стране нет", - заявил он.

Песков напомнил о словах президента Владимира Путина, который во время послания сопроводил рассказ о новейших разработках российского оружия заверениями в том, что "Россия не собирается ни на кого нападать". "Это оружие не представляет угрозы ни для кого, кто не вынашивает цели по нападению на нашу страну", - повторил слова главы государства его пресс-секретарь.

Послание президента в четверг впервые сопровождалось инфографикой на специально установленных в зале экранах. В части, посвященной обороноспособности России и развитию Вооруженных Сил, на них транслировались схематичные компьютерные ролики, демонстрирующие возможности новейших вооружений. В частности, были показаны условные траектории движения ракет. 

 

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