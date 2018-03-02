Захарова: Киев не отреагировал на обращение РФ с требованием прекратить выходки радикалов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Общение России к Киеву с требованием прекратить выходки радикалов в отношении российских учреждений должной реакции не получило. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, 17-18 февраля киевские националисты при "абсолютном молчаливом согласии" украинских сил правопорядка совершили нападения на российский центр науки и культуры, представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве.

"Хотела бы отметить, что обращение к украинской стороне положить конец подобным выходкам радикалов и создать условия для безопасной работы российских учреждений на Украине остались без должной реакции", - обратила внимание Захарова.

"Мы с тревогой наблюдаем за дальнейшей радикализацией ситуации на Украине, - отметила она. - Не прошло и недели как нападению подверглось наше генконсульство в Одессе, за этим не чиня каких препятствий наблюдали порядка 50 представителей правоохранительных структур Украины".

"Участившиеся акции против российских учреждений на Украине, а также бездействие сил правопорядка, которые присутствовали при этом, говорят о том что эти атаки инспирированы украинскими властями, которые упорно реализуют курс на агрессивный национализм", - заключила дипломат.

17 февраля около 30 представителей националистической организации С14 ("Сич") и экстремисты из "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) совершили нападение на здание Россотрудничества в Киеве. На следующий день, 18 февраля, неонацистская группировка "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) разбила окна и повредила дверь в здании Россотрудничества на Подоле в Киеве. Националисты, выкрикивая антироссийские лозунги, также напали на офис Сбербанка России, расположенного в сотне метров от российского центра.

В связи с этим Министерство иностранных дел России заявило решительный протест Киеву.