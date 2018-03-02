Песков: ФРГ не ставила вопрос о якобы причастности РФ к хакерским атакам на ее учреждения

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Германия официально или на экспертном уровне не ставила вопрос о том, что к хакерским атакам на ее госучреждения якобы могли быть причастны российские власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации в немецких СМИ о том, что ответственная за кибератаки хакерская группировка связана с РФ.

"Мне не известно о том, чтобы этот вопрос как-то ставился официально или на экспертном уровне", - сказал представитель Кремля. Он выразил сожаление в связи с тем, что "любые хакерские атаки в мире сейчас ассоциируются с российскими хакерами", подчеркнув, что "каждый раз эти обвинения или заявления звучат без каких-то конкретных доказательств". "Поэтому мы рассчитываем, что какая-то более детальная информация будет озвучена", - добавил пресс-секретарь президента.

Песков также обратил внимание, что подобные сообщения СМИ "нужно воспринимать с большой осторожностью".

В среду агентство DPA сообщило, что атака была зафиксирована в декабре 2017 года. Киберпреступники якобы смогли внедрить вредоносное программное обеспечение в серверы МИД и минобороны ФРГ и похитить данные. За нападением, по версии агентства, стоит группировка APT28, которая связана с Россией. В МВД ФРГ подтвердили лишь факт кибератаки. Как заявил 2 марта министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, службы безопасности страны удерживали под контролем кибератаку на внутреннюю сеть госучреждений ФРГ. Он добавил, что расследование продолжается, при этом, по оценке немецкой стороны, атака была выполнена на высоком техническом уровне и после долгого планирования.