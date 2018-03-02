МИД РФ: Киев пытается диктовать Москве правила проведения президентских выборов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Украина совершает попытки диктовать правила проведения президентских выборов 18 марта на избирательных участках в посольстве РФ в Киеве и в российских генеральных консульствах, хотя они пользуются дипломатическим иммунитетом.

Такое заявление журналистам в пятницу сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Киев дошел до того, что стал позволять себе вмешиваться во внутренние дела других государств, указывать, каким образом им организовывать избирательный процесс, речь идет о ноте МИД Украины от 21 февраля относительно президентских выборов 18 марта. Этот документ, претендующий на это название, не вызвал у нас ничего, кроме недоумения. В частности, в нем украинская сторона предприняла попытку диктовать правила выборных процедур в Российской Федерации и на созданных избирательных участках в помещениях посольства России в Киеве и российских генеральных консульствах в Одессе, Львове и Харькове, которые, хотела бы напомнить, пользуются дипломатическим иммунитетом", - сказала она.