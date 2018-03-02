Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: Киев пытается диктовать Москве правила проведения президентских выборов

Политика
2 марта, 13:58 UTC+3

Речь идет об избирательных участках в посольстве РФ в Киеве и в российских генконсульствах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Украина совершает попытки диктовать правила проведения президентских выборов 18 марта на избирательных участках в посольстве РФ в Киеве и в российских генеральных консульствах, хотя они пользуются дипломатическим иммунитетом.

Такое заявление журналистам в пятницу сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Киев дошел до того, что стал позволять себе вмешиваться во внутренние дела других государств, указывать, каким образом им организовывать избирательный процесс, речь идет о ноте МИД Украины от 21 февраля относительно президентских выборов 18 марта. Этот документ, претендующий на это название, не вызвал у нас ничего, кроме недоумения. В частности, в нем украинская сторона предприняла попытку диктовать правила выборных процедур в Российской Федерации и на созданных избирательных участках в помещениях посольства России в Киеве и российских генеральных консульствах в Одессе, Львове и Харькове, которые, хотела бы напомнить, пользуются дипломатическим иммунитетом", - сказала она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
2
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
3
Памфилова назвала недопустимым высказывание ведущего Первого канала о Собчак на дебатах
4
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
5
В Пентагоне заявили, что не удивлены заявлениями президента России о ракетном вооружении
6
МИД сделает спецместа на брифингах для прессы США, если Госдеп будет нарушать права СМИ РФ
7
Путин: Россия может использовать ядерное оружие при угрозе существованию страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама