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Памфилова: наказаний за неучастие кандидатов в дебатах не предусмотрено

Политика
2 марта, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Глава ЦИК отметила, что Владимир Путин сразу отказался от участия в дебатах из-за того, что должен выполнять государственные обязанности

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Никаких санкций для кандидатов в президенты РФ за неучастие в дебатах на федеральных каналах и направление вместо себя доверенных лиц не предусмотрено. Об этом сообщила журналистам в пятницу председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Никаких мы наказаний не предусматриваем и не хотим", - сказала она.

Ранее в нескольких дебатах на радио и телевидении вместо некоторых кандидатов участвовали их доверенные лица. "Получили такое обращение, что отказывается большинство из них (кандидатов - прим. ТАСС) участвовать в радиодебатах, к нашему большому огорчению и сожалению, и предлагает направлять туда своих доверенных лиц", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

Она напомнила, что кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин сразу отказался от участия в дебатах, "потому что понимал, что он не уходит в отпуск, он исполняет государственные обязанности, и у него нет возможности самому принимать участие". "Поэтому с его стороны было корректно отказаться, его время в части дебатов пошло в копилку других кандидатов", - заметила глава ЦИК. Она заявила, что "точно так же мог поступить любой из кандидатов, если понимает, что сам не может присутствовать". "Но поскольку все кандидаты приняли решение участвовать в дебатах, надо постараться участвовать", - подчеркнула глава ЦИК.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина в свою очередь напомнила о требовании закона. "Закон говорит однозначно. Участие доверенного лица допустимо, если кандидат не может принять участие в совместных агитационных мероприятиях в случае выполнения служебных обязанностей или с учетом состояния здоровья", - сказала она.

Гришина отметила, что кандидат в таком случае должен уведомить телеканал о направлении вместо себя доверенного лица, указав причину своего отсутствия.

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