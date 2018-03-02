Памфилова назвала недопустимым высказывание ведущего Первого канала о Собчак на дебатах

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сделала замечание ведущему Первого канала за некорректное высказывание в адрес кандидата в президенты Ксении Собчак во время дебатов.

"Полагаю важным сделать пока устное замечание. К нам поступила жалоба от кандидата Собчак по поводу того, что ведущий дебатов на Первом канале не должен был давать некие характеристики, оценки, некорректно высказался в адрес кандидата. <...> Считаем, что это недопустимо, все-таки обязанность ведущего - вести корректно дебаты кандидатов, не давая им оценку", - сказала Памфилова в пятницу на заседании комиссии.