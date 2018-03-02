Захарова: в США есть две версии отношений с РФ: для внутреннего потребления и россиян

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Вашингтон в разных случаях использует два варианта развития отношений с Москвой - один для россиян, а другой для внутреннего потребления. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала диаметрально противоположные заявления об отношениях с Россией, звучащие от представителей США.

27 февраля посол США в Москве Джон Хантсман заявил в Казани, что с оптимизмом смотрит на 2018 год в плане улучшения отношений двух стран. В тот же день начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Россия и США пока не готовы начать двигаться дальше в вопросе налаживания отношений. Захарова назвала эти заявления диссонирующими друг с другом.

Она предположила, что в США есть "две версии развития двусторонних отношений (с Россией)". "Одна рассчитана на внутреннего потребителя, на международную реакцию, в глазах американских граждан реакция формирует образ России как ужасной страны, тоже самое ретранслируется журналистам, которые внутри США освещают международные отношения", - пояснила Захарова. Вторая версия, по ее мнению, рассчитана на россиян: "Им хотят показать, что США делают все, чтобы развивать отношения между двумя странами, но что-то им не дает".