МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать в российско-американских консультациях по международной информационной безопасности, которые должны были пройти в конце февраля в Женеве. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос ТАСС.

"Если говорить мягко и дипломатично, то [можно оценить ситуацию] как странную. Если говорить на самом деле, то - как выходящую за рамки приличий, потому что договоренность была достигнута, были [согласованы] конкретные сроки и параметры консультаций", - подчеркнула дипломат.

"Мы регулярно слышим от американских политиков, сенаторов, конгрессменов, экспертов некие данные о каком-то российском кибервмешательстве. Поэтому что могло бы быть лучше, нежели обсуждение в данном формате? Российская сторона была к этому не просто готова, а делала все, чтобы консультации прошли конструктивно", - отметила Захарова.

"В последний момент, несмотря на достигнутые договоренности, американцы, которые должны были участвовать, получили команду не участвовать. Это стало для них самих большим сюрпризом", - заявила дипломат.

"Когда предлагаешь конкретно обсудить все, что у американцев наболело и накипело, на экспертном уровне есть желание. Но прошел какой-то политический сигнал, в результате которого эти эксперты были вынуждены отказаться от консультаций, которые были не только запланированы, но и подтверждены. Была подтверждена повестка, формат, время и место, конкретные детали", - обратила внимание представитель российского дипведомства. При этом она отметила, что вопрос о том, от кого и почему такой сигнал поступил, стоит адресовать американской стороне.

Захарова призналась, что в Москве на данном этапе не собиралась комментировать эту ситуацию. "Но раз вы спросили, я рассказываю, как обстоят дела. Вот вам информация к размышлению относительно "реальности", а на самом деле беспочвенности, обвинений в неких киберугрозах со стороны России", - подчеркнула она.