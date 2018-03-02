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Песков: запросы на интервью с Путиным поступали от многих американских каналов

Политика
2 марта, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Представитель Кремля пояснил, что NBC предложил лучший формат

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Кремль получил запросы на интервью с президентом РФ Владимиром Путиным практически от всех американских телекомпаний.

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Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как готовилось интервью российского лидера телеканалу NBC, которое он дал в четверг поздно вечером и полная версия которого будет опубликована позднее.

По словам Пескова, NBC обратились с запросом об интервью три месяца назад, окончательно оно было согласовано около месяца назад. "Было очень много обращений - практически от всех телекомпаний США, у нас с ними очень хорошие отношения, мы ценим и дорожим нашим конструктивным диалогом, но в данном случае NBC просто предложило наиболее обстоятельный формат для публикации на разных источниках. Поэтому выбрали NBC", - сказал Песков, отметив, что эта телекомпания обладает очень разветвленной системой источников в Европе.

Отвечая на вопрос, рассматриваются сейчас другие запросы со стороны зарубежных СМИ на интервью с президентом, пресс-секретарь выразил сомнение, что до выборов 18 марта такая возможность представится. При этом Песков напомнил, что глава государства регулярно общается с прессой, в том числе - с региональной. В качестве примера он привел планируемое в пятницу посещение президентом медиафорума в Калининграде.

"В целом у нас в арсенале есть запросы практически от всех СМИ, мы с ними так или иначе общаемся, все знают, что здесь нужно просто проявлять терпение", - заключил Песков.

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