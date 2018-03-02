Делегация РФ на сессии СПЧ: информационный фон вокруг Восточной Гуты перенасыщен ложью

ЖЕНЕВА, 2 марта. /ТАСС/. Внесенный Великобританией на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве проект резолюции по ситуации в Восточной Гуте (пригород Дамаска) не имеет ничего общего с защитой мирного населения. Об этом заявил в пятницу на сессии СПЧ представитель российской делегации Алексей Гольтяев.

Он обратил внимание на политизированный характер британского проекта, расценив его как попытку сорвать выполнение резолюции 2401 Совета Безопасности ООН. По словам Гольтяева, зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований в Сирии "создают информационный шум, делают патетические заявления", а в это время "террористы в Восточной Гуте, которые ощущают за собой поддержку, срывают перемирие, блокируют выход мирных жителей, используют их в качестве живого щита, обстреливают гуманитарные коридоры".

У российской делегации, по его словам, сложилось впечатление, что внесением текста резолюции его авторы "словно хотят сказать террористам: держитесь, мы вам поможем". Как подчеркнул дипломат, "информационный шум вокруг ситуации в Восточной Гуте перенасыщен ложью". Много говорится о страданиях мирного населения, а информация о преступлениях боевиков против мирного населения "всячески ретушируется", указал он.

Делегация РФ внесла ряд поправок в британский текст. В частности, она предложила осудить все террористические акты в Сирии, а также включить в проект резолюции призыв обеспечить безопасный выход из Восточной Гуты гражданских лиц через гуманитарные коридоры. Голосование по проекту первоначально было запланировано на пятницу, но потом его перенесли на понедельник, 5 марта.

В британском проекте резолюции по Восточной Гуте на правительство Сирии, в частности, возложена вина за применение химического оружия в этом районе. В документе говорится о решительном осуждении "использования химического оружия сирийскими властями против гражданских лиц, включая жителей Восточной Гуты".

Совет ООН по правам человека рассматривает на открывшейся 26 февраля 37-й сессии положение в области прав и свобод в более чем 30 государствах, включая Украину, Сирию, Южный Судан, Мьянму, Бурунди, КНДР и Йемен. Дискуссии продлятся четыре недели.